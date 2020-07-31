悼李登輝為「人民公僕」　前美國防官員薛瑞福：李總統是真正民主鬥士！

▲李登輝昨日晚間19時24分病逝台北榮總。（圖／左，ETtoday資料照／右，取自美國國防部官網）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓30日電

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天表示，李登輝是台灣政治巨人，也是真正民主鬥士，他的政治遺產將隨台灣蓬勃民主永存下去。

台灣首位民選總統李登輝於台北時間30日晚間辭世，享耆壽98歲。李登輝今年2月在家中喝牛奶嗆到，緊急送往台北榮民總醫院，發現有肺部浸潤現象，住院近半年；30日晚間因敗血性休克及多重器官衰竭搶救無效過世。

前美國國防部印太事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）今天特別發聲明悼念李登輝，並以「總統」尊稱他。

薛瑞福表示，他們今天悼念一位台灣政治巨人及真正民主鬥士的逝去，李登輝是位高超領袖、改革家及人民公僕。

薛瑞福指出，李登輝對台灣自由化與民主制度的貢獻，無疑將被歷史永遠銘記；他滿懷熱忱倡議自由公正選舉，認為人民應享有平等代表權，在台灣政治軌跡歷程上留下不可磨滅的痕跡。

薛瑞福最後感性說：「深知李總統政治遺產將隨台灣蓬勃民主永存下去，讓我們感到安慰。」