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生技蓄勢再發？合一中天續漲停　台股早盤開低

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲台股早盤以小跌0.52%開出。（資料照／實習記者方敬攝）

記者謝仁傑／台北報導

美國受第二季GDP陷入史上最深衰退的影響，30日早盤開低走高，道瓊工業指數下跌225點，四大指數漲跌互見。在台股方面，今（31）日台指早盤一度下探觸及12,546點，以小跌0.52%點開出，不過「天國一輝」接續昨日漲停，讓生技族群頗有止跌反彈的氣勢。

本周率領台股一舉突破創下新紀錄的台積電（2330），在歷經兩日的盤整之後，早盤以426元，小跌1.8％的幅度開出。而生技防疫族群在合一（4742）、中天（4128）的新藥三期解盲的帶動下，接續昨日漲停，頗有基本面回歸的氣勢；此外，櫃買指數略有呈現谷底反彈的走勢。

請繼續往下閱讀...

台股昨日靠半導體與生技股撐盤，然而傳產權值、金融股等走勢休息整理，大型權值股則漲跌互見。另外，旺宏第2季獲利報喜，看好NOR Flash價格可望持穩，外資喊出38元的目標價，記憶體族群能否繼續維持盤面亮點，值得關注。

道瓊指數終場下跌225.92點或0.85％，報26313.65點；那斯達克指數上漲44.87點或0.43％，報10587.81點；標普500指數下跌12.22點或0.38％，報3246.22點；費城半導體指數上漲41.25點或1.96％，報2147.55點。

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