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雅茗天地董事長吳伯超專訪／空軍上尉退役「把紅茶當成高科技」　夫妻遠赴香港創業辛酸史曝光

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◎攝影：湯興漢、黃軍瑋

文／林淑慧

空軍上尉退役的雅茗天地董事長吳伯超三十三歲才創業，帶著太太陳佑真遠赴香港日搖八百杯茶飲，作為紅茶產業的創始引進者，當旁人認為搖紅茶只是一般行業時，他卻堅信把紅茶當成高科技產業來經營，秉持把小事做大的敬業態度，以牧羊人的心帶領夥伴尋找《聖經》所喻「流著牛奶與蜜」的應許之地。

▲雅茗天地集團董事長吳伯超（圖左）、雅茗天地集團董事陳佑真回憶創業歷程。（圖／記者湯興漢攝）

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▲雅茗天地集團董事長吳伯超（圖左）、雅茗天地集團董事陳佑真回憶創業歷程。（圖／記者湯興漢攝）

吳伯超將雅茗天地集團旗下的快樂檸檬打造為國際品牌，除了在中國大陸已經有相當的市佔率外，全球也已經累積相當多的加盟商，目前已擴展至二十個國家、於全球兩百多個城市插旗，他總以「放牧世界」自況，以謙卑低下的服務心態，引領著羊群團隊。

儘管已攻佔歐美日多國城市的一座座山頭，並且在地深耕，吳伯超卻非一帆風順。採訪這日，他悠悠道來在港創業之初，因釋出百分之五十一股份與人合夥，不幸遇上虧空財務的投資股東，加上不諳市場業態，在競奪險境中幾乎無法再起。

陪他走過幽暗低谷的牽手、雅茗天地董事陳佑真回憶，在香港創業時，夫妻兩人平均每天可以搖出八百杯茶飲，客人還以為她是工讀生，常點名要她外送，分工合作搭配得宜；下了班，夫妻一起拉下門趕末班車回到租屋處，要是錯過這班車，兩人就得徒步走上30分鐘的長路，趕搭五個人擠一部的計程車回家，辛苦不言可喻。

▲雅茗天地集團董事長吳伯超（圖左）、雅茗天地集團董事陳佑真回憶創業歷程。（圖／記者湯興漢攝）

▲雅茗天地集團董事長吳伯超（圖左）、雅茗天地集團董事陳佑真回憶創業歷程。（圖／記者湯興漢攝）

吳伯超說，創業時以微型公司起家，註冊金額僅一萬港幣，兩人拿的是旅遊簽證而非工作證件，為符合簽證停駐規定，每兩周就必須出境一次再返回香港打拚。

「有一次我沒算好出境時間，被香港移民局遞解出境，還記得那天是12月24日中午，連聖誕節都沒辦法過…」吳伯超嘆了口氣，和坐在一旁的陳佑真對望一眼，創業歷程的甘苦歷歷在目。

雪上加霜的是，吳伯超在香港的合夥股東，竟趁他們必須離境的半年空窗期，企圖霸佔公司，事業可能不保；而在台灣的母親在長年重病下，傳出病危消息，兩人急忙回台探望，但母親卻已陷入昏迷，在大年初九撒手人寰，成為他人生中的最大遺憾。

▲雅茗天地集團董事長吳伯超霸氣宣示：「我把紅茶當成高科技來做！」（圖／記者湯興漢攝）

▲雅茗天地集團董事長吳伯超霸氣宣示：「我把紅茶當成高科技來做！」（圖／記者湯興漢攝）

思念母親成為他最大的奮鬥力量，吳伯超憑著毅力堅持經營香港事業，同時開誠佈公和股東表達經營的決心與企圖心，以取得股東們的信任與支持，穩定員工對公司的信心，終於化解經營權可能遭到霸佔的危機。

吳伯超創業20年以來，事業經營一直聚焦在茶飲，目前旗下主要品牌共有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢的茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數已逾1100家大關。

回首一路走來的創業歷程，吳伯超分享他的成功心法就在於「選對了心態」。當初很多人不看好泡沫紅茶產業，就連股東也會說出「搖紅茶的沒什麼了不起」的話，但他卻霸氣回應「我把紅茶當成高科技來做」，無論茶飲王國的版圖多大，牧羊人始終秉持初心，兢兢業業終其志。

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