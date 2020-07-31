率先推廣導盲犬！養狗貓羊還想養牛　阿輝伯官邸像另類動物園

圖文／鏡週刊

前總統李登輝擔任總統時，在總統官邸養了許多寵物，包括數十隻黃金獵犬、6隻貓以及一群安哥拉羊，讓官邸變得像動物園一般。

許多人不知道，李登輝是台灣引進並推廣導盲犬的先驅。原來妻子曾文惠的弟弟曾文雄是盲人重建院院長，李登輝擔任台北市長時，赴美考察發現視障者靠著導盲犬引導，興起在台灣推廣念頭。

李登輝後來從國外引進一對黃金獵犬飼養，後來生了30多隻小獵犬，曾送給曾文雄訓練成導盲犬，但因這群小狗個性較為害羞，僅有少數成功結訓成為導盲犬，大部分都繼續在官邸當寵物。

養狗養貓並不算什麼，李登輝最特別的是把友邦送給他的數十隻安哥拉羊也都養在官邸外圍草皮上，近年培育台灣肉牛的他，當年也曾興起在官邸養牛的念頭，卻因養羊的異味已讓曾文惠受不了，才只好作罷。

卸任搬進翠山莊後，李登輝曾在台北市北投區看到山坡上有一群羊，興奮地想把羊買回飼養，沒想到靠近一看才發現是雕塑品，但李還是帶了3組雕塑羊回翠山莊，並擺設在房舍旁的草皮上。

多年前當前總統陳水扁國務機要費二審判決結果出爐時，因陳水扁動用國務機要費購買愛犬勇哥飼料，李登輝接受媒體訪問時還酸說，他以前在官邸養狗，是吃隨扈吃剩的，養羊也是吃草皮的草，並沒有使用國務機要費。

李登輝愛養寵物的習慣也影響寶貝孫女「巧巧」李坤儀，李坤儀熱愛動物，認養多隻流浪狗，也常參與愛護動物的相關公益活動。



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