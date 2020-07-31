　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

率先推廣導盲犬！養狗貓羊還想養牛　阿輝伯官邸像另類動物園

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

前總統李登輝購入原飼養在陽明山的黑毛牛，命名為「源興牛」，培育新牛種。圖為2017年李到花蓮源興牛欄舍關心培育進度。

圖文／鏡週刊

前總統李登輝擔任總統時，在總統官邸養了許多寵物，包括數十隻黃金獵犬、6隻貓以及一群安哥拉羊，讓官邸變得像動物園一般。

許多人不知道，李登輝是台灣引進並推廣導盲犬的先驅。原來妻子曾文惠的弟弟曾文雄是盲人重建院院長，李登輝擔任台北市長時，赴美考察發現視障者靠著導盲犬引導，興起在台灣推廣念頭。

李登輝後來從國外引進一對黃金獵犬飼養，後來生了30多隻小獵犬，曾送給曾文雄訓練成導盲犬，但因這群小狗個性較為害羞，僅有少數成功結訓成為導盲犬，大部分都繼續在官邸當寵物。

養狗養貓並不算什麼，李登輝最特別的是把友邦送給他的數十隻安哥拉羊也都養在官邸外圍草皮上，近年培育台灣肉牛的他，當年也曾興起在官邸養牛的念頭，卻因養羊的異味已讓曾文惠受不了，才只好作罷。

卸任搬進翠山莊後，李登輝曾在台北市北投區看到山坡上有一群羊，興奮地想把羊買回飼養，沒想到靠近一看才發現是雕塑品，但李還是帶了3組雕塑羊回翠山莊，並擺設在房舍旁的草皮上。

多年前當前總統陳水扁國務機要費二審判決結果出爐時，因陳水扁動用國務機要費購買愛犬勇哥飼料，李登輝接受媒體訪問時還酸說，他以前在官邸養狗，是吃隨扈吃剩的，養羊也是吃草皮的草，並沒有使用國務機要費。

李登輝愛養寵物的習慣也影響寶貝孫女「巧巧」李坤儀，李坤儀熱愛動物，認養多隻流浪狗，也常參與愛護動物的相關公益活動。


更多鏡週刊報導
【回看李登輝】與曾文惠牽手71年　李生前宣示「走之前要緊握妳的手」
【回看李登輝】長子罹癌病逝心中最痛　阿輝伯代子為孫女主婚
【回看李登輝】晚年病痛纏身　死後盼火化骨灰灑玉山

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李登輝治喪擬「國葬」規格　傳長眠五指山　官員透露：國葬法因故從未用過

曾文惠陪伴71年　李登輝：我一定要在走之前緊握妳的手，謝謝妳一輩子照顧

率先推廣導盲犬！養狗貓羊還想養牛　阿輝伯官邸像另類動物園

「我李登輝耶！」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭

上帝託夢要他傳教　李登輝做了影響台灣近代關鍵抉擇

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

快訊／洪秀柱：希望李登輝過世代表台灣價值混亂時代的結束

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

泰國野外小猴被擄當「摘椰機器」　牠日摘千顆！想逃跑卻勒到窒息

李登輝治喪擬「國葬」規格　傳長眠五指山　官員透露：國葬法因故從未用過

曾文惠陪伴71年　李登輝：我一定要在走之前緊握妳的手，謝謝妳一輩子照顧

率先推廣導盲犬！養狗貓羊還想養牛　阿輝伯官邸像另類動物園

「我李登輝耶！」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭

上帝託夢要他傳教　李登輝做了影響台灣近代關鍵抉擇

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

快訊／洪秀柱：希望李登輝過世代表台灣價值混亂時代的結束

李登輝治喪擬「國葬」規格　傳長眠五指山　官員透露：國葬法因故從未用過

雅茗天地董事長吳伯超專訪／空軍上尉退役「把紅茶當成高科技」　夫妻遠赴香港創業辛酸史曝光

曾文惠陪伴71年　李登輝：我一定要在走之前緊握妳的手，謝謝妳一輩子照顧

李登輝曾接觸棒球　接見廣島亞運棒球隊

率先推廣導盲犬！養狗貓羊還想養牛　阿輝伯官邸像另類動物園

睡醒下體毛消失2次！新竹男崩潰提告　女友嘻嘻：你要我剃的啊！

「輸GTR就燒車」桃園傳男燒賓士…5分鐘變廢鐵！車主被灌爆還原真相

雅茗天地董事長吳伯超專訪／珍奶國際化推手打造混血團隊　瞄準大東亞一帶一路市場

「我李登輝耶！」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭

上帝託夢要他傳教　李登輝做了影響台灣近代關鍵抉擇

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

政治熱門新聞

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

即／李登輝辭世　深夜22:58移靈懷遠堂

王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

我不是我的我　李登輝一生實踐

快訊／李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意

快訊／柯文哲深夜21:46趕到懷遠堂　

即／前總統李登輝辭世　館長「6字飆罵」王炳忠

蔡正元：李登輝死了　從此少花一筆貴族長照錢

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面