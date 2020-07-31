睡醒下體毛消失2次！新竹男崩潰提告　女友嘻嘻：你要我剃的啊！

圖文／鏡週刊

新竹市1名范姓男子與大7歲女友同居，卻因女友特殊性癖好鬧上警局，范男指控女友在交往期間二度趁他睡著將他下體的毛剃光，害自己睡醒下面涼涼的、男性雄風受創，氣得向警方提告強制罪。

范男表示，自己和大他7歲的吳姓女友交往同居，兩人起初相處都很正常，他一度以為自己遇到可以共度一生的伴侶。沒想到女友卻有特殊性癖好，二度將他下體的毛剃光，害他醒來發現自己成了「無毛雞」。

范男跟警方說，某天早上起床如廁時，突然感覺下面「涼涼的」，他低頭看才發現自己私處的毛全都被剃光。驚嚇之餘質問女友，對方竟回「這是情侶之間的閨房情趣啊」，讓范男氣得大吼「我不喜歡這樣」！

沒想到，對方沒將他的反感放在心上，半年後故技重施，范男發現後情緒崩潰，自認尊嚴受損，氣得大罵「為什麼要這樣？」此時，女友卻笑嘻嘻地說「這是你要求我剃的啊！」范男憤而到警局提告強制罪，並向法院聲請保護令。

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