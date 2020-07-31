「台灣的另一座護國神山」　謝金河：李先生政治上的功過留給後人評判

▲先總統「台灣民主之父」李登輝病逝 。（圖／ETtoday新聞雲）



記者謝仁傑／綜合報導

先總統李登輝於昨（30）日晚間辭世，「阿輝伯」素來有「民主之父」、「台灣民主之父」的名號，他是台灣首任公民直選總統，任內期間對台灣民主史上祭出許多重大改革，廢止動員戡亂臨時條款，並展開台灣史上第一次修憲。李前總統病逝後，各界紛紛表示悲痛，財信傳媒董事長謝金河深夜就在臉書發文，致敬這位歷史人物。

謝金河文中寫道，李總統在昨晚7點24分拔管，走完人生最後一段路，令人無限感傷，蔡總統、賴副總統相繼到醫院探視，已讓人感覺不尋常。「李先生與國人告別，一代巨人辭世，令人不捨。這些年，我是第一個把台積電封為台灣『護國神山』的人，其實最早的源頭是李前總統。」他說道。

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謝金河提及，有一段時間，李前總統對半導體產業非常狂熱，閱讀半導體的書籍論文，經常讀到天亮未眠，他認為半導體產業是守護台灣的重要國防產業，台積電會是最重要的護國神山。

十幾年前的台積電還沒有今天這麼大的氣候，但李前總統已認定半導體是守護台灣最重要的產業。謝金河回憶，「有一次他找我到翠山莊去談物聯網（IOT），他把IOT視為是第四次產業革命，第一次是蒸氣、第二次是電氣、第三次是電腦，這次是IOT，他認為這是台灣的強項，台灣要用舉國之力來發展，在這個大趨勢下，未來所有產業都會走上服務化、最適化及客製化的道路。」

謝金河接著回憶，「李前總統生肖屬狗，大我三輪，我和他身高相若，生辰也相當，冥冥中有一些情緣。這些年來，他總是像嚴格的師傅督促著我，他每個禮拜都會收看數字台灣的節目，看到有興趣的，或是與他看法不一樣的，有時會找我到翠山莊考問。通常他都很開門見山，例如有一段時間，新台幣升貶，大家吵成一團，他開頭就問，新台幣你認為多少才合理？他對台灣的產業發展有很多想法，最令人敬佩的是李前總統的閱讀。」

他看過的書放在書架上的什麼位子他都知道，有一次他要送給日本代表一本書，便直接告訴總管李武男該書在第幾層書架、第幾本書，這讓謝金河感到相當欽佩。

▲謝金河表示，李登輝政治上的功過，後人自會有評判。（圖／資料照）



謝金河表示，李先生在政治上的功過，留給後人來評斷，但他愛台灣的心無庸置疑，他認為台灣2300萬人自己決定自己的命運；當年是台大經濟系學生的邱永漢先生，以血氣之勇，跑到香港寫了一封信寄給聯合國，要求台灣的命運由人民自決，結果變成通緝犯。

謝金河感嘆，這些年台灣在追求民主化的道路上努力不懈，李先生也是奠基者之一。「在我的心目中，李前總統是守護台灣的另一座護國神山！」他說。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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