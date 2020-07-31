　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「台灣的另一座護國神山」　謝金河：李先生政治上的功過留給後人評判

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李登輝 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲先總統「台灣民主之父」李登輝病逝 。（圖／ETtoday新聞雲）

記者謝仁傑／綜合報導

先總統李登輝於昨（30）日晚間辭世，「阿輝伯」素來有「民主之父」、「台灣民主之父」的名號，他是台灣首任公民直選總統，任內期間對台灣民主史上祭出許多重大改革，廢止動員戡亂臨時條款，並展開台灣史上第一次修憲。李前總統病逝後，各界紛紛表示悲痛，財信傳媒董事長謝金河深夜就在臉書發文，致敬這位歷史人物。

謝金河文中寫道，李總統在昨晚7點24分拔管，走完人生最後一段路，令人無限感傷，蔡總統、賴副總統相繼到醫院探視，已讓人感覺不尋常。「李先生與國人告別，一代巨人辭世，令人不捨。這些年，我是第一個把台積電封為台灣『護國神山』的人，其實最早的源頭是李前總統。」他說道。

請繼續往下閱讀...

謝金河提及，有一段時間，李前總統對半導體產業非常狂熱，閱讀半導體的書籍論文，經常讀到天亮未眠，他認為半導體產業是守護台灣的重要國防產業，台積電會是最重要的護國神山。

十幾年前的台積電還沒有今天這麼大的氣候，但李前總統已認定半導體是守護台灣最重要的產業。謝金河回憶，「有一次他找我到翠山莊去談物聯網（IOT），他把IOT視為是第四次產業革命，第一次是蒸氣、第二次是電氣、第三次是電腦，這次是IOT，他認為這是台灣的強項，台灣要用舉國之力來發展，在這個大趨勢下，未來所有產業都會走上服務化、最適化及客製化的道路。」

謝金河接著回憶，「李前總統生肖屬狗，大我三輪，我和他身高相若，生辰也相當，冥冥中有一些情緣。這些年來，他總是像嚴格的師傅督促著我，他每個禮拜都會收看數字台灣的節目，看到有興趣的，或是與他看法不一樣的，有時會找我到翠山莊考問。通常他都很開門見山，例如有一段時間，新台幣升貶，大家吵成一團，他開頭就問，新台幣你認為多少才合理？他對台灣的產業發展有很多想法，最令人敬佩的是李前總統的閱讀。」

他看過的書放在書架上的什麼位子他都知道，有一次他要送給日本代表一本書，便直接告訴總管李武男該書在第幾層書架、第幾本書，這讓謝金河感到相當欽佩。

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲謝金河表示，李登輝政治上的功過，後人自會有評判。（圖／資料照）

謝金河表示，李先生在政治上的功過，留給後人來評斷，但他愛台灣的心無庸置疑，他認為台灣2300萬人自己決定自己的命運；當年是台大經濟系學生的邱永漢先生，以血氣之勇，跑到香港寫了一封信寄給聯合國，要求台灣的命運由人民自決，結果變成通緝犯。

謝金河感嘆，這些年台灣在追求民主化的道路上努力不懈，李先生也是奠基者之一。「在我的心目中，李前總統是守護台灣的另一座護國神山！」他說。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

＃ 對面的女孩看過來～～

「幸好台灣有李登輝」　卓榮泰：他整合各界意見才有今日民主台灣

「歷史偉大人物辭世」…國際媒體報導李登輝去世　日本政壇追思

侯友宜不捨：感謝前總統李登輝對台灣民主所做的貢獻

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「我李登輝耶」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭
「副總統每天問總統死沒」陳水扁：李登輝曾勸不可讓副總統看公文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

0050破百還能買嗎？分析師用四張圖告訴你繼續加碼理由！

「台灣的另一座護國神山」　謝金河：李先生政治上的功過留給後人評判

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

雅茗天地董事長吳伯超專訪／空軍上尉退役「把紅茶當成高科技」　夫妻遠赴香港創業辛酸史曝光

雅茗天地董事長吳伯超專訪／珍奶國際化推手打造混血團隊　瞄準大東亞一帶一路市場

台達電估Q3表現優、毛利率拚站穩3成　海英俊：對抗「紅色供應鏈」就要增加價值！

「遠航案」遭起訴　黃伯川、陳世卿雙雙首度發聲「深表遺憾」

逾億元高資產客戶新財管方案！開放8金融商品　18家銀行可申請

光寶科Q2每股淨利「創單季新高」！估Q3營收持平　今年毛利率目標維持17%

電支電票2合1拚明年上路！4大功能超吸睛　可互轉帳還能買賣外幣

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

0050破百還能買嗎？分析師用四張圖告訴你繼續加碼理由！

「台灣的另一座護國神山」　謝金河：李先生政治上的功過留給後人評判

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

雅茗天地董事長吳伯超專訪／空軍上尉退役「把紅茶當成高科技」　夫妻遠赴香港創業辛酸史曝光

雅茗天地董事長吳伯超專訪／珍奶國際化推手打造混血團隊　瞄準大東亞一帶一路市場

台達電估Q3表現優、毛利率拚站穩3成　海英俊：對抗「紅色供應鏈」就要增加價值！

「遠航案」遭起訴　黃伯川、陳世卿雙雙首度發聲「深表遺憾」

逾億元高資產客戶新財管方案！開放8金融商品　18家銀行可申請

光寶科Q2每股淨利「創單季新高」！估Q3營收持平　今年毛利率目標維持17%

電支電票2合1拚明年上路！4大功能超吸睛　可互轉帳還能買賣外幣

貝拉哈蒂德直接不穿了！裸上身拍大片　美胸用手遮不住

公鹿主控染疫康復仍觀察　布萊德索確定缺席復賽首戰

LIVE／李登輝逝世　蔡英文哀悼不捨將發表談話

去玩再等等！澎湖10月中擬推美食券　吃遍島上美食「滿額再折500元」

譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

快訊／西瓜刀狠砍情敵手腳濺血　高雄女煞逃9小時凌晨落網

恐怖！馬林魚新增1名確診案例　群聚感染擴大到19人

22歲虎牙妹「裸體圍裙」拍片掉出半顆車頭燈！　8分鐘超晃地震片羞爆老司機

川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

「這樣會比較有桃花？」陳玉珍再穿低胸洋裝　大氣回酸民：對自己有信心

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

財經熱門新聞

網路瘋傳銀行員工包牌中15.6億集體請辭？　台新銀行回應了

台積電狂漲上天　他卻慘賠40萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

雅茗天地董事長吳伯超專訪／夫妻遠赴香港創業辛酸史曝光

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

快訊／合一發重訊　新藥完成三期臨床實驗解盲

雅茗天地董事長吳伯超專訪／珍奶國際化推手打造混血團隊

25歲年輕人重押生技股賺1倍　銀行業者分析建議5招擺脫窮忙族！

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油逼近24元大關」

三倍券領券「明天最後一天記得領！」　第三波預訂本周六上路

「台灣的另一座護國神山」　謝金河：李先生政治上的功過留給後人評判

只要有錢就存股　36歲藥局店長年領百萬股息

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

更多熱門

相關新聞

李登輝推民主化：大家都說被我騙了

李登輝推民主化：大家都說被我騙了

前總統李登輝生前一共出版十多本書，在以口述呈現的《見證臺灣：蔣經國總統與我》一書中，他坦言，1988年間前總統蔣經國離世，大家都沒想到他會推動民主化，所以直到現在國民黨內部仍有人覺得「大家都被李登輝騙了」。

王炳忠：李登輝沒等到統一就死真不是時候

王炳忠：李登輝沒等到統一就死真不是時候

李登輝辭世　美方特使層級受關注

李登輝辭世　美方特使層級受關注

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

《時代》：帶給台灣直選的總統逝世

《時代》：帶給台灣直選的總統逝世

關鍵字：

謝金河李登輝總統民主先生臺灣民主之父影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面