雅茗天地董事長吳伯超專訪／珍奶國際化推手打造混血團隊　瞄準大東亞一帶一路市場

◎攝影：湯興漢、黃軍瑋

文／林淑慧



今年以來新冠肺炎衝擊全球經貿表現，依據經濟部統計，國內餐飲業第二季營業額為1738億元，年減12.4%，雅茗天地集團董事長吳伯超身為將台式珍珠奶茶帶入香港的第一人，卻在市場景氣黯淡之際，逆勢宣佈投資入股「可不可熟成紅茶Kebuke」，在跨足北美、日本兩大市場後，再度瞄準大東亞的一帶一路跨國商機。

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▲雅茗天地集團董事長吳伯超定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三箭的營運策略，目標將雅茗天地集團打造為「茶飲王國」。（圖／記者湯興漢攝）

吳伯超創業20年以來，事業經營一直聚焦在茶飲，目前旗下主要品牌共有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢的茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數逾1100家，此次攜手「可不可熟成紅茶」，集團版圖再納入熟成紅茶，引發業界高度關注。

連鎖企業從規模經濟走向質化 打造混血團隊

吳伯超今年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三箭的營運策略，他篤信隨著連鎖加盟店的拓展，建立起規模經濟之後，打造「混血團隊」，改善組織內的弱勢基因、增進強勢基因的企業優生學更顯重要。

他的混血團隊在過去二十年將快樂檸檬打造為國際品牌，除了在中國大陸已經有相當的市佔率外，全球也已經累積相當多的加盟商，目前已擴展至二十個國家、於全球兩百多個城市插旗。

中國連鎖經營協會創始會長郭戈平曾撰文指出，吳伯超創立的仙蹤林品牌之所以能站穩大陸市場，品牌與市佔率節節攀升，是因為他應企業發展需要廣納賢才，「從總經理到部門總監，都是來自內地、香港、台灣、澳門、新加坡、澳大利亞等地人才擔任，儼然一個『多國部隊』。」

▲雅茗-KY宣布參股台灣知名熟成紅茶品牌可不可，雙方團隊簽約攜手共打國際盃。圖左三為可不可董事長許宛汝、右三為雅茗-KY投資長陳聖中。 （圖／雅茗提供）

「要讓羊隻有更好的體質，就必須混血交配，經此優化與融合後，就可以造混血的羊隻，擁有更強的生命力。」吳伯超說，他對企業的經營理念就像培育孩子健康長大的心態，當有了友善的服務精神、 磨練了專業的生存技藝後，也希望孩子具備國際觀，才能面對各大世界的產業競合關係。

站穩北美、日本二大市場 孕育跨領域人才的練兵場

雅茗天地集團於2019年宣佈與日本京王集團合作，旗下「快樂檸檬」正式進軍日本市場，逐漸在人潮匯集據點佈局，並陸續於北美拉斯維加斯、舊金山等地拓點，全力開展國際市場佈局，立下整體海外營收佔比突破10%、店數成長50%的成長目標。

「去北美跟日本市場，是雅茗天地集團跨足海外的很重要的計劃，」吳伯超說，日本是全世界對於食品安全最嚴格的國家，能夠進入日本市場，代表雅茗的食安標準是達到世界第一，而進軍美國市場的意義在於其連鎖加盟制度最為完善。

以熟悉的國際各大城市做為評估展店時的參考依據，是吳伯超口中稱之為「全球在地化」的進程，在建立國際型企業時一方面要追求全球化，同時也要能接地氣，關注各大區域市場的在地化。

如此大費周章的理解與分析，為的是要培育跨領域的人才。吳伯超直指連鎖加盟企業經營的痛點，在於跨海到其他國家展店時，很容易遇到對當地市場認識不清的問題，「內部不缺乏認識快樂檸檬的人，但可能沒有認識馬來西亞的人。」

▲雅茗天地集團董事長吳伯超，在跨足北美、日本兩大市場後，再度瞄準大東亞的一帶一路跨國商機。（圖／記者湯興漢攝）

吳伯超說，因人設事是企業發展的關鍵，人對了，事情就成了，沒有合適的人，有天大的好機會都不具意義；雅茗天地跨足北美、日本因此別具意義，不僅為集團國際化奠定基礎，更是孕育跨領域人才的練兵場。

瞄準大東亞一帶一路商機 茶飲王國要打國際盃

針對與可不可的合作，依據雅茗規劃，第一階段將投資參股「可不可熟成紅茶」20%的股權，後續再分階段持續更深化雙方的合作。由於可不可在台灣已經打下一片市場，接下來就是跨出台灣、走向國際的時候。

吳伯超認為，集團確立以「茶」為核心的經營理念，進行茶飲品牌之多國家、多市場、多文化的佈局，除能逐步分散過度集中單一市場的風險以外，更重要的是把台灣好的品牌帶到海外，進行「茶飲文化」的傳遞。

展望後市，吳伯超懷抱著「孵化大東亞」的夢想，依據統計，中東是全世界喝茶人口比例最高的市場，未來將鎖定一帶一路市場逐步開展，為集團增添營運動能之餘，也更豐富集團品牌深度，目標將雅茗天地集團打造為「茶飲王國」。

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