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一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

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▲▼日本駐台代表泉裕泰。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲日本駐台代表泉裕泰。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣前總統李登輝30日晚間病逝於台北榮總，享耆壽98歲，除了國內政壇外，也受到國際社會高度關注。對此，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在臉書上表達哀悼之意，他指出，自去年11月履新以來，一直盼望著請李前總統惠予賜教。然現今此心願已無法實現，成為我身為外交官一生的遺憾。

泉裕泰表示，在年輕時期還是外交官時，總於心中期盼有一天可以受到同時身為偉大政治家、戰略家、農學家、哲學家的李登輝老師指導。李前總統是台灣史上首位由人民直選的總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基礎。台灣對我國而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的真正朋友。

泉裕泰提到，由對日本抱持深厚感情與理解的李前總統播下的種子於台灣扎根，「我確信這些種子盛放的成果即為現今的台灣，亦是今日將日台緊緊將相繫的羈絆。」

最後，感念李登輝的離去，泉裕泰表示，李前總統如今已化作千風，回歸天上永眠。除了衷心為李前總統祈求冥福，也請其家屬與全台灣朋友們節哀。誠心祈願台灣今後也持續發光，相信在天上的李前總統今後每日都能看到台灣的光芒。

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