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李登輝辭世 　多位日本國會議員致哀…安倍胞弟：台灣民主之父

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▲▼李登輝。（資料照／CFP）

▲李登輝。（資料照／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京30日專電

前總統李登輝今晚辭世，享耆壽98歲。日本各主流媒體紛紛以快訊報導，日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫，以及日華議員 懇談會會長古屋圭司都在社群網站致哀。

日本許多政界、財經界人士對李登輝相當尊敬。岸信夫今晚在臉書上傳他與李登輝合照的照片。岸信夫寫道：「台灣民主之父、亞洲偉大的哲人李登輝前總統辭世，謹致哀悼之誠。」

岸信夫表示，曾在台灣見過李登輝，每次都獲得寶貴的指導，最後一次見面是在5年前，即2015年7月，當時與江口克彥等邀請李登輝在日本議員會館會議廳，以「台灣典範的轉移」為題演講。

292名國會議員等出席聆聽李登輝演講台灣的進程 、台灣與日本的關係等議題，看到他老當益壯的模樣， 內心很感佩。台灣的前總統能在日本國會裡演講是劃時代的事。

對日本來講，李登輝是最了解日本的人，台灣對日史觀被正確評估，之後台日關係得以強化。台灣在民主化之後，獲得國際社會的理解及支持，為區域帶來和平與安定，這也是李登輝的偉大功績。

岸信夫表示，這場在國會的演講中，李登輝說：「 自己算算能為台灣工作頂多還有5年，希望貢獻餘生， 讓台灣能打造更成熟的民主社會。」這番話讓他印象非常深刻。

岸信夫寫道：「在那之後的5年，李登輝真的為台灣鞠躬盡瘁。目前，扎根東亞的民主主義漸受到威脅之際，失去李登輝真的令人心痛至極。我想向李登輝發誓 ，我們將克服困局，鞏固民主主義，在和平與安定之下，建立繁榮的區域。」

眾議員古屋圭司在推特留言表示，台北國立故宮博物院美術館2014年要在日本展出時，他身為執政黨自民黨青年局局長訪台之際，當時李前總統就暗示他，必須修改日本國內法才可能促成故宮文物到日本展出，後來這場展覽得以順利進行。

古屋表示，李登輝是知日派、是一個充滿知性與教養的偉大領導人，比日本人還理解日本的精神文化。

東京都知事小池百合子在推特上寫道：「從李登輝身上學到了很多領導風範、政治家該有的作為。」

小池表示，在1999年921大地震後，在1995年阪神大地震神戶所用過的組合屋立刻被送到921大地震災區使用，她與李登輝前總統之間有很多回憶。此刻，她從東京新宿謹致上哀悼及感謝之意。

此外，包括台裔日籍參議員蓮舫、日本眾議員源馬謙太郎、眾議員大西宏幸、長島昭久、旅日明星翁倩玉等都在推特等社群網站留言致哀。

長島昭久寫說，7年前獲邀到李登輝家，李登輝直接指導他3小時半，那彷彿是作夢般的時刻，永生難忘的回憶。李登輝是台灣民主之父，始終鼓舞日本國民，謹致感謝與哀悼之意。

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