蔡正元批李登輝享盡榮華富貴　「死了可少花一筆貴族長照錢」

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝30日晚間逝世，享耆壽98歲，消息一出，舉國哀悼。不過，前國民黨立委蔡正元卻說，「從此可以少花一筆貴族長照錢」。

蔡正元30日在臉書表示，7月30日李登輝死了，歷史上7月30日去世的名人不少，包括公元334年東晉大臣陶侃、1898年德國俾斯麥、1912年明治天皇；也發生很多大事包括1907年蘇聯共產黨成立、1972年馬王堆女乾屍出土。

蔡正元指出，李登輝一輩子參加過中國共產黨、中國國民黨，雖然沒有正式當幹部，但也是這些黨的重要人士，包括台灣團結聯盟、民主進步黨、台灣黑金黨派。

蔡正元提到，李登輝死了，有人會普天同慶，有人會鬼哭神號，有人會事不關己，但至少台灣納稅人，從此可以少花一筆貴族長照錢，可見李登輝一生有多複雜，但李登輝從20幾歲開始，上血書給日本人要當日本兵，到了借國民黨之力，當上台灣最高領導人，享盡榮華富貴，「福祿壽都有了，別人只能羨慕不已」。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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