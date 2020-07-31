0050破百還能買嗎？分析師用四張圖告訴你繼續加碼理由！

記者陳心怡／台北報導

台股創下歷史新高點之後，0050（元大台灣50）ETF也衝破百元大關。擁有國民ETF稱號的0050，是許多小資族的投資首選，但是眼看目前一張0050要價10萬元，讓不少投資人擔心台股在高檔，會不會現買馬上被套牢。林睿閎分析師就以四張圖解釋，現階段為什麼仍可持續買進0050，且建議投資人以定期定額方式買進。

林睿閎指出，在股市中，幾乎每隔幾年就會發生股市崩盤，而往往崩盤幅度來的又快又深，很容易讓投資人蒙受虧損，逢高賣出變成投資人很想做到的一件事情。

不過，高點在哪裡？真的有人抓的出來嗎？林睿閎表示，2008年0050最高點的價格是46元(還原除權息)，而今年的最高點是104.5元，也就是說你即便買在2008年金融海嘯的最高點，放到現在一樣能有227%的報酬率。

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▲道瓊指數1929年大蕭條。（圖／林睿閎提供）

▲道瓊指數1987年股市崩盤。（圖／林睿閎提供）

▲道瓊指數2008年金融海嘯。（圖／林睿閎提供）

▲道瓊指數2020年COIVD-19。（圖／林睿閎提供）

林睿閎說，這個故事告訴大家，資本市場是隨時間不斷的膨脹，因為我們開始有了電腦、手機、AI人工智慧，原本一家工廠可能一天只能生產10台電腦，到現在可能一天就能生產10萬台，整體社會的產值幾乎呈現倍數成長

因此，林睿閎分析，買進0050就是為了避免投資人去猜測高點及低點，總有一天投資人手上的錢會變得不值錢，所以建議買進0050是參與資本市場膨脹最快的方式，且可以使用定期定額的方式，每個月扣款不看價格往下買進。