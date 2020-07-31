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美國牛仔褲銷售蒸發10億美元　只因居家上班族更愛「這一套」

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▲▼ 。（示意圖／達志影像）

▲牛仔褲是衣櫥經典的必備單品，但這趨勢正在改變 。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

牛仔褲兼具時尚與率性的形象，但隨著疫情的降臨，根據美國市場研究公司《NPD Group》的數據指出，牛仔褲銷量與2014年同期相比下降10億美元，籃球短褲和瑜伽褲的銷量則大為提高，因為遠距工作的上班族，更偏好寬鬆舒適的褲裝搭配專業上衣。

根據《華盛頓郵報》報導，現年46歲的曼哈頓翻譯家艾克斯（Alexa）分享隔離期間心得，「自疫情大爆發以來，我還沒有穿過一條牛仔褲」、「它們從櫃子裡哀傷地看著我，但我不再穿牛仔褲了。我為什麼要懲罰自己？」

▲▼ 。（示意圖／達志影像）

▲牛仔褲的銷量相比2014年下降了10億美元 。（示意圖／達志影像）

美國近5年牛仔褲的銷售數量非常低迷，而疫情又促使銷售數量再度下降，自4月以來，美國知名潮牌真實信仰（True Religion）、幸運牛仔（Lucky Brand）和G-Star RAW都宣布破產，而大家都熟知的Levi's七月營收下降62%，並宣布計劃裁員700名，約佔公司15％比例的員工數。

根據市場研究公司《NPD Group》數據顯示，過去三個月中，牛仔布的銷量與去年同期相比下降了兩位數。數據也指出，去年美國人在牛仔褲上的支出約為170億美元，比2014年的近180億美元減少了5％。

《NPD Group》的分析師Maria Rugolo表示，「顧客傾向購買多種用途的衣服，最好是可以在工作、休閒、運動時都可以穿的」並說明「人們不愛穿牛仔褲已成為趨勢，他們盡可能地過著舒適的生活。」

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