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理財周刊／善用數位優勢厚實投資理財功力　20週年慶特別報導

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

▲《理財周刊》20週年慶舉辦「疫後財經論壇」，邀請財政立委江永昌(左起)、國泰投信總經理張雍川、金管會副主委許永欽、理財周刊社長洪寶山四位財經專家進行專題論述。

文／蔡武穆

新冠疫情重創全球經濟，評級機構標普全球(S&P Global)發表最新報告預測，今年全球經濟成長率(GDP)將趨近於零，各國政府紛紛祭出QE寬鬆量化政策撒錢救市，實體經濟與股市脫鉤，所幸台灣防疫得力，六月解封以來，經濟活動已逐漸恢復，然面對國外疫情仍不斷升溫，台灣下半年經濟局勢如何看待？

欣逢《理財周刊》二十週年慶，特別舉辦「疫後財經論壇」，邀請金管會副主委許永欽、財政立委江永昌、國泰投信總經理張雍川、理財周刊社長洪寶山四位財經專家專題論述，第一階段瞄準疫後台灣生活經濟學，針對下半年經濟局勢做精準剖析，第二階段洞悉現在年輕人的理財趨勢，並提出投資因應之道，最後請專家分享自身理財心得及生活小故事。

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疫後台灣生活經濟學

江永昌：台灣防疫得力在於人民配合政府政策，落實戴口罩的觀念，國外疫情目前沒有停歇，入冬應該會持續，台灣人早就把公共衛生融入生活，不會突兀，我們看到商場、餐廳、國內旅遊都陸陸續續恢復，這一點看起來是正面的，對大家生活影響不大。

張雍川：國泰投信是一個全球性的集團，公司海外的同事，包括美國、香港，都實施在家工作，現在餐廳、酒吧都不能去，而台灣還可以維持正常的活動，可以說是非常有福氣。最近三倍券上路，有點像是報復性消費，金融界也率先提振國旅，包括員工旅遊、壽險業務員的高鋒獎勵都在國內舉辦，造成七、八月飯店爆滿，經濟活動穩定，內需有撐。

外需方面，目前全世界透過視訊會議在家工作，台灣剛好是雲端伺服器、筆電的生產重鎮，訂單不減反增，台股也屢創新高，更因為防疫成功，Google、亞馬遜都轉單到台灣來，台灣可說是疫後的大贏家。

洪寶山：因為疫情的關係，大家避免到人多聚集的地方，勢必影響到某些產業，像是旅遊、餐飲、航空的發展，甚至面臨裁員的危機，但是也創造新一波的就業機會，如快遞業興起。

疫情改變人民生活型態，呼籲大家要有變通的思維，不管有沒有影響到個人所處的產業，都要趁機會改變。未來邊境開放之後，疫情勢必會再反撲，要提早預防，能用AI處理的，就儘可能用AI來處理。

下半年經濟局勢剖析 面臨經濟困境 政府、企業有哪些作為？

江永昌：疫情爆發，很多國家第一時間採取防守措施，所有的經濟活動停擺，接著採取貨幣和財政政策來挹注經濟，這是相當衝突矛盾的。

OECD、世界銀行、聯合國、IHS都一致認為，這是自一九三○年以來最大的經濟衰退，GDP、CPI雙雙下滑，不但供應鏈斷鏈，廠商不敢開工，就連下游的消費端也受到影響，民眾不敢上門購物。

未來全球供應鏈將重組，以前台灣接單、中國製造、銷售美國的情況將面臨改變，對於製造業來說，不能單壓注中國一邊，可能分散到東南亞國家，各國因為戰略物資管控，譬如口罩機，而加強產業鏈的自主性。

政府防疫經濟有四部曲：第一，立即給予企業及家庭補助，避免骨牌效應；第二，持續補助家庭、企業，保存將來經濟反彈的動能；第三，防疫寬鬆之後，經濟開始流動，百工百業蕭條的同時，政府要趕快投入新一波產業如電商、綠能；第四，考慮舉債到何種程度，台灣公債在三年前是名目GDP的50%，舉債五兆多元，因為疫情關係，增加到六兆多元，未來還有潛藏性的債務，如勞保要投入，因此勢必要督導回財政健全。

這一次的防疫紓困補助，從六百億，加上一千五百億，再加3.0版的二千一百億，總共是四千二百億，如果加上央行的專案融資及信保基金等銀行的貸款額度，政府投入將近一兆元來復甦台灣經濟。

最重要的是，政府直接挹注營收衰退50%的企業，在不減薪的情況下，直接補助員工四成的薪資，可說相當到位。其實我們的防疫物資，從三倍券、農遊券、藝放券、動滋券，民間地方政府還加碼，希望突破這一波困難，台灣經濟還是有發展潛力。

許永欽：行政院的防疫措施分防疫、紓困及振興三階段，目前行政院已經通過紓困金額達一兆台幣，而三倍券的使用，更是為了促進經濟循環。金管會對於政府在防疫三階段全力支持，主委黃天牧為讓資本市場有新氣象，除了既有的上市、上櫃、興櫃、創櫃之外，未來將多增「新創板」，給專業投資人做選擇。同時，為提升年輕人參與股市的機會，金管會將在年底推出盤中零股交易，過去買不起台積電、大立光等高價股的年輕人，可以透過零股的盤中交易參與股市，達到活化股市的目標。

世代交替 年輕人的理財觀及投資機會？

許永欽：老一輩常說，「少年袂曉想，食老毋成樣」(台語)，那是因為上一代的理財觀念只有工作和儲蓄，過去儲蓄是非常好的觀念，因為利息十幾趴，但是現在利息不到一趴，所以理財觀念就改變了。

我要跟各位說，不管多少，定期定額的存錢，透過時間的累積，就可帶來可觀的財富。以前的理財方式只有儲蓄，新世代的投資跟以前有很大的差別，新科技誕生，如電腦、手機，新的商品，如ETF、基金、股票等，還有新的教育方式，年輕人應該善用滑手機的習慣，利用「三新」在生活上多累積金融知識，趁早投資，不管從事什麼工作，都可以在未來買一個保障。

張雍川：最近年輕人很流行存股、存ETF，坐領股利股息，幫助自己在薪水之外多一份收入，國泰投信重視年輕人和小資族在金融市場的潛力，因此發行一檔ESG高股息ETF，將原本每股售價二十元，調降到十五元，一萬五千元就可入場投資，入手門檻相當低，此外，ESG高股息ETF是每一季配息，吸引很多年輕人開戶，未來國泰投信會開發更多元的低門檻入手產品，讓年輕人提早進入金融市場。

江永昌：年輕人的優勢是網路，立法院很多的法令都是與時俱進，比方說，《金融科技發展與創新實驗條例》就是鼓勵大家使用網路，除了三倍券實體發放之外，農遊券、藝遊券、動滋券，都是年輕人上網登錄，這些都是網路帶來的新機會。因應時代的需求，金管會已經準備把電子票證和電子支付機構條例合併，未來可透過手機、網路購買金融商品，具有普遍、分散、零售、小額等特點，讓年輕人快速且方便購買理財商品。

分享投資理財心得 拋磚引玉

國泰投信總經理張雍川引用巴菲特的名言：「人生就像滾雪球，只要找到夠長的坡道、夠濕的雪，雪球就會越滾越大。」意思是說，要趁早選出績優標的，然後長期持有，會有超乎想像的複利效果。

他舉自己的例子，前一陣子，他忽然收到了保險公司寄來的投資型保單獲利超過一倍的通知書，這張保單其實是人情保單，十年都沒去注意它，十年後在複利效果下，從一百萬變成兩百萬，整整賺了一倍，印證了巴菲特這句名言，時間的魔法，真的是複利的魔法。所以他鼓勵年輕人，不管是定期定額或任何方式，一定要強迫自己每月儲蓄、投資，時間所帶來的滾雪球效應是非常驚人的。

金管會副主委許永欽謙虛表示，自己是一個投資失敗的案例，他以前是一個檢察官，妻子是法官，夫妻兩人月收入都十幾萬元，過著不錯的生活，因為辦案緣故，都不敢碰股票，避免捲入弊端，唯一的理財方式就是定存。

他說，年輕時住在公職的宿舍，到了四十五歲才發現自己居無定所，夫妻倆才把定存解約，買了一棟自己喜歡的房子，不用再「逐工作而居」，自己最大慰藉就是陪伴兩個小孩成長和擁有一棟自己喜歡的房子。不過，他還是提醒年輕人，投資要量力而為，要懂得風險控管，切莫玩財務槓桿，謹慎投資理財，相信未來生活會有很大的保障。

理周集團大家長洪寶山認為，要投資股票，首先要找到對的經營者，要觀察老闆是否用心在經營公司，而不是只是在炒股，只要人對了，這家公司就會賺錢。另外，現在年輕人的理財工具跟過去差很多，以前的理財工具不外乎房子、定存、黃金、跟會，而現在理財商品多如牛毛，年輕人最大的優勢就是善用AI理財，找出會賺錢的投資標的，幫助自己累積財富。

最後洪寶山總裁勉勵大家，投資沒有百分百一定會贏或輸，一定要有停損、停利的觀念，過去有禿鷹、地雷，未來也會有，他以二十年來的投資經驗告訴大家，投資獲利，運氣占很大成分，「誰會料到中美貿易戰、新冠肺炎呢？又有誰會知道川普、習近平下一步會出什麼牌？」但是，如果有做功課，落實停損、停利，就能在投資市場上賺到應得的財富。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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