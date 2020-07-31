裸體相親秀大G佬秀甩「棍」絕技　女觀眾歡喜讚嘆！

▲女嘉賓霍普直擊東尼的神「鞭」絕技，為之驚嘆不已！(圖／翻攝自Naked Attraction畫面)

國際中心／綜合報導

英國第4頻道有一檔叫《裸體吸引力》(Naked Attraction)的裸體相親實境秀節目，每一集有兩位參加者，各自從6名應徵者當中選出 一人位跟他(她)約會。由於男女都必須在節目中全裸上陣，毫無疑問，「大GG」和「小森林」必然成為萬眾矚目的「焦」點。

例如最近播出的一集，一名「大G佬」以一種奇特的方式甩動他的陰莖，讓觀眾驚呆了。難掩震驚之餘，心中更是充滿歡喜和讚嘆。這名「大G佬」名叫東尼(Tony)。他為了給女模霍普(Hope)留下深刻的印象，賣力展示他「小弟弟」的「舞蹈」魅力。

來自約克郡里茲市(Leeds)的東尼稱自己這套招牌動作叫「鞭鞭有力」(Knacker-Whacker) 。他能夠多次甩動陰莖，向上拍打自己的腹部。攝影機鏡頭則不斷往前推，放大捕捉當中的每一個細節。東尼很自豪的說：「人們都說我是鞭鞭有力，因為那就是我的本色。」

▲「大G佬」東尼以奇特的方式甩動他的陰莖，讓觀眾驚呆了！(圖／翻攝自Naked Attraction畫面)

在推特上，許多網友表達了他們對這「一條鞭」絕技的看法，有人覺得印象深刻，有人則反應冷淡。一名網友留言說：「什麼鞭鞭有力，英國人的才藝都到哪裡去了？」另一名網友說：「嘜擱再來這一味啦！」

最慘的是， 他最希望打動的對象：霍普，對東尼的神「鵰」奇技不感興趣， 因此她決定將東尼淘汰出局，只剩下最後兩名參賽者為爭取霍普的好感而繼續奮鬥。霍普解釋自己這項抉擇時說：「他那套鞭鞭有力把我嚇壞了。」

在東尼離開攝影棚之前，節目主持人安娜理察森(Anna Richardson)還請求他表演一次「鞭鞭有力」。她說：「我覺得我必需再看一次， 因為機會難得嘛！」東尼則表示，他沒能跟霍普約會，是他心中最大的遺憾。影片請看這裡

▲東尼沒能跟霍普約會，心中充滿殘念。(圖／翻攝自Naked Attraction畫面)