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先探／MCU廠拉貨潮不退

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（圖／先探投資週刊 提供）

上半年額溫槍、耳溫槍成為助攻台灣MCU廠營運升溫的一大助力，隨著消費性產品市場訂單出籠，相關MCU廠下半年營運值得期待。

文／吳旻蓁

隨著電子技術的發展走過一代又一代，自然而然，各種晶片也因應而生，到了今天，晶片早已成為一個龐大的家族，囊括CPU、GPU、MCU、SOC、DSP等等，但若說到在控制系統領域中的晶片，MCU（微控制器）絕對是僅次於CPU的存在。MCU指的是將中央處理器、記憶體、各種輸入輸出介面等系統整合在一起的晶片，目的在於微型化和提高系統的可靠性。

MCU就像是電子產品中的大腦，負責控制執行裝置運作的硬體，簡單來說，就是接收按鈕、開關及感應器等元件的輸入訊號，再根據預設程式的指示與回應方式控制周邊裝置連接電路，因此凡是需要自動化或處理一定信息的電子產品，基本上都有MCU的身影。確實，MCU無所不在，應用面十分廣泛，範圍從消費性電子產品如手機、電動牙刷、鍵盤滑鼠等，到工業機器人、自動化設備、車用電子等領域，全都需要MCU來協助運算。

請繼續往下閱讀...

MCU市場應用百花齊放

今年上半年因受到新冠肺炎疫情全境擴散，使耳溫槍、額溫槍等產品需求大量湧現，根據法人指出，因市場供不應求相當嚴重，推升國內MCU廠整體訂單量已超越往年一整年的出貨水準，帶動國內MCU大廠包括盛群、松翰、紘康、偉詮電、新唐、凌通、九齊等業者，訂單一路從年初排到六月，各廠產能幾乎都呈現滿載狀況。

這股MCU強勁拉貨效應也將繼續延續至下半年，據業者透露，進入第三季後，除了原本額溫槍、耳溫槍、遠端辦公／教學等產品需求仍持續暢旺之外，因經濟活動重啟，市場對於各類消費性產品需求也明顯升溫，加上聖誕節旺季備貨潮來臨，包括家電、影像／語音相關、真無線藍牙耳機（TWS）、玩具等MCU訂單能見度均較上半年清晰。

盛群訂單滿到下半年

此外，由於5G基地台、伺服器等基礎建設已成為全球政府力拚經濟復甦的重要發展項目，相關MCU需求也將繼續揚升。值得注意的是，法人看好，在5G時代來臨，人工智慧結合物聯網（AIoT）的趨勢下，未來許多新應用更會如雨後春筍般出現，各種電子產品都需要進行智慧化升級、支援聯網功能，也有望使MCU應用市場更加百花齊放。

盛群為國內八位元MCU大廠，在小家電市場耕耘已久，近年積極發展健康量測產品，包含血壓計、血糖儀、耳／額溫槍，根據公司統計，去年測溫槍訂單出貨約二○○萬顆，而今年上半年出貨就已超過一七○○萬顆，全年更上看二五○○顆，遠超過去年全年水準。第二季在測溫槍及TWS兩大產品線出貨暢旺下，單季MCU晶片出貨就高達二．一六億顆，季增四二％，並推升營收自四月以來連續三個月創歷史新高紀錄，上半年營收達二四．五三億元，較去年同期成長近一成；不過因匯損影響毛利率，獲利較去年呈小幅衰退。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2102期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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