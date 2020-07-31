先探／美企市值驟增　靠這招保增長

隨著營運成長和股價大漲後，公司市值膨脹及現金部位增加，更有能力併購其他企業，提高公司成長動能，這就是歐美企業成長的模式。

文／魏聖峰

專業瑜伽服飾龍頭的Lululemon Athletica（露露檸檬，或譯露露樂檬）近期宣布將以五億美元收購健身新創公司的Mirror，這樁併購案是Lululemon Athletica首次進行的併購，得以從瑜伽服飾、休閒服飾晉身到健身領域。透過併購跨入新的領域或產業，是歐美企業成長的關鍵。很多大型企業都是因為本身業務成長，加上股價上漲帶動資本市值擴大，手頭現金部位大增後出手併購。現有檯面上大型企業的亞馬遜、Google、英特爾、戴爾電腦甚至蘋果等企業，透過併購買進新技術，然後再和本身的產品相結合。

Lululemon Athletica這波股價是從二○一八年三月底起漲，當時公布優於市場預期的獲利表現，帶動股價從當時的八○美元飆漲到今年六月初創歷史新高的三二四美元。累積股價漲了四倍，資本市值從起漲前的一○六．六二億美元膨脹到目前的三九六．八三億美元。最高一度創下四二一億美元的新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

Lululemon的成長軌跡

Lululemon Athletica的實際業績從一七年九月一直到今年一月底為止，連續十五季的獲利年增率維持成長模式，從單季ＥＰＳ○．三八美元成長到二．二八美元。這段期間，總營收也從當時的單季五．八一億美元成長到九．一六億美元。直到今年上半年出新冠肺炎疫情，歐美各國封城和鎖國的效應，才讓Lululemon Athletica營收、獲利的年增率衰退。這樣的成長模式，就是Lululemon Athletica資本市值成長四倍的內涵。由於Lululemon Athletica目前的資本市值仍只有四○○億美元上下，在美股的掛牌公司當中仍屬於中型股，只要Lululemon Athletica營運能維持漲勢，股價和市值都還有能力再成長。

經過連續十五季的營運成長，Lululemon Athletica的現金和約當現金部位從當時的六．九八億美元成長到十．九四億美元。營運成長和現金部位增加，得以讓Lululemon Athletica有能力思考併購。Lululemon Athletica近期決定用五億美元收購健身新創公司Mirror，Mirror的產品就是一面鏡子，但消費者透過這面鏡子連網用來收看直播健身課程，透過倒影看見自己的健身動作，並提供一對一遠距教學服務。這次新冠肺炎疫情帶動居家健身產品熱賣，本刊之前也曾介紹過Peloton這家除了販賣跑步機和划船機健身器材外，消費者透過螢幕可進行一對一的運動教學節目。Peloton在上半年疫情期間股價大漲，並在近期創下六一．三八美元的掛牌新高，今年來累積股價漲幅已超過一○八％，可見居家健身運動最近在歐美很夯。

亞馬遜併購全食超市效益

當Lululemon Athletica併購Mirror後，將擴大營運範圍，並可藉由現有在瑜伽服飾專業領域擴大到健身新創產業，如能成功擴大營運內容，有機會讓營收至少再成長一倍。

歐美企業透過併購而成長的案例很多，亞馬遜執行長貝佐斯可算是這類的高手。貝佐斯在一九九五年創立網路書店亞馬遜，之後的十年都以網路書店為主要業務。二○○九年推出電子書帶動當時營運成長，也讓亞馬遜當時的股價從兩位數變成三位數。一七年六月間以一三七億美元收購全食超市（Whole Foods Market)，從網路書店跨入實體店面的經營。收購全食超市後，亞馬遜針對旗下Prime會員優惠，讓會員到全食超市購物帶動全食超市的業績強勁成長，再把全食超市的業績灌到亞馬遜。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2102期精彩當期內文轉載》