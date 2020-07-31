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提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲勞保老年年金該怎麼請領最划算？（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

今年55歲的老陳，想辦理退休並請領勞保老年年金給付當生活費，截至今年勞保投保年資為20年，但他發現自己必須年滿65歲才能請領老年給付，否則就只能一次請領，算下來，一次請領不划算，因此，老陳詢問了勞保局，該如何處理？

勞保局表示，如果勞工還沒到法定請領年紀的話，政府會自動把勞工納到國保去，好處就是可以一直累積投保年資。

請繼續往下閱讀...

至於老年年金給付方式，分為一次請領以及月領。一次請領是只要退休年紀滿法定年齡或投保年資滿15年即可請領，若是要月領則是兩項條件都要符合才行。

若以上述例子為例，老陳為54年次，根據《勞工保險條例》規定，勞保年金自開辦時，即已明定若是民國46年次出生，法定請領年齡為60歲；民國47年次者為61歲請領；以此類推，民國51年次(含)以後出生者，法定請領年紀都是65歲。

因此，老陳必須要到65歲才能達到月領資格，若今年直接退休請領老年一次給付，根據勞保局試算結果可拿到1百萬元。

老陳若撐到65歲才請領老年年金給付，因55歲到65歲間這10年沒有工作，得改為國保，等65歲時，勞保與國保可同時請領，老陳可按月領勞保的老年年金給付1萬2400元+國保的老年年金4960元，等同每個月可拿1萬7360元，且這個金額可一直領到身故。

從上述的試算結果來看，一次領與月領，兩相比較後，月領只要領5年就可領到104萬1600元，就比一次領還要划算。

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