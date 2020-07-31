直擊！中華電信5G體驗車上路　社畜演員嗨玩欲罷不能

▲社畜時代的益豪和妮娜趁工作之便，朝聖中華電信「5G之境」體驗車，搶先感受創新應用服務帶來的快感。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

最近有一台車很夯！聽說它能讓人實際感受到5G應用服務帶來的快感，吸引不少走在時代尖端的人來朝聖，根據可靠消息指出，社畜時代的益豪和妮娜也趁工作之便來搶先體驗，ETtoday記者帶你實地直擊。



▲中華電信「5G之境」體驗車上路。（圖／記者楊詩益攝，以下同）

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「我帶她來先體驗一下最先開台的中華電信5G！」益豪告訴我們，其實這一台引爆話題的新車，是由中華電信打造的「5G之境」體驗車，現場提供多款5G 手機、降噪耳機、VR設備以及遊戲手把，讓消費者能盡情體驗 5G 應用服務帶來的美好行動新生活。



▲益豪和妮娜體驗Hami雲端遊戲，用5G手機搭配無線遊戲手把玩賽車。

「網路感覺更快」、「完全沒有怠速、不會卡卡」是益豪和妮娜對中華電信5G最深刻的感受。其中Hami雲端遊戲，無需購買昂貴遊戲主機，用5G手機或平板與無線遊戲手把配對，就能透過中華電信5G高速率，暢玩數款4K解析度的3A級遊戲大作，不但畫面細膩衝擊視覺，低延遲玩遊戲也更順暢，讓兩人頻頻點頭稱讚！



▲益豪和妮娜戴上VR設備觀看太陽馬戲團360度全景表演。

而在Hami VR體驗的部分，則有獨家引進韓國詢問度極高的4K VR影片，以及太陽馬戲團360度全景表演。「感覺距離很近，很容易因為太逼真而覺得震撼」身歷其境的臨場感，也讓兩人直呼好玩。



▲在HamiVideo 5G館能免費體驗「多視角轉播」。



談到最喜歡的應用服務，兩人不約而同大喊Hami Video 5G館的「多視角轉播」，因為能依喜好自由切換多個攝影機視角。妮娜笑說，「平常看舞台上人家在跳舞，都覺得好精緻很華麗，但就很想知道他後面有沒有藏點什麼，會不會後面其實褲子破了」；不同於妮娜「想抓住人家小把柄」的心態，益豪則是認真地想從多視角裡面看出舞步，「它有特寫的、大的畫面，然後左邊右邊跟背後的，這樣學舞會很快」！



▲體驗中華電信5G創新應用服務，還有機會抽中價值超過萬元的好禮。

看到益豪和妮娜玩得意猶未盡，你是不是也躍躍欲試了呢？中華電信5G體驗車下一站將駛進台中，7/31-8/2在草悟道廣場，接著8/14-8/16移師高雄漢神巨蛋廣場，體驗完4K影視/多視角轉播、 KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看、Hami VR和Hami雲端遊戲等創新應用服務，還能獲得Hami Point 或環保飲料杯套等精美小禮，完成問券再加碼抽價值超過萬元的最新5G手機和VR設備，有得玩又有得拿，想要感受5G魅力就趁現在！