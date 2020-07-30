　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「歷史偉大人物辭世」…國際媒體報導李登輝去世　日本政壇追思

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者王致凱／綜合報導

國內外媒體同樣關注前總統李登輝逝世消息，日媒NHK在第一時間大篇幅報導，稱台灣民主化推手的李登輝於台北市醫院去世，並提到他是台灣知名親日派人士。美媒美聯社和《紐約時報》等各大媒體也均報導此事。

▲▼李登輝2007年訪問日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲李登輝2007年訪問日本。（圖／達志影像／美聯社）

在日本媒體中，日本各大電視台均以跑馬字幕方式播送李登輝去世消息；除了NHK之外，包括《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》、《每日新聞》等，也均將李登輝去世消息放在醒目位置，並且強調其民主化貢獻。

美國《華爾街日報》報導，李登輝是「台灣民主的引路人」，作為總統終結了「民族主義政黨在二次大戰後在島嶼上威權統治」；《紐約時報》報導，李登輝帶領台灣「從警察國家過渡到亞洲最繁榮的民主國家之一」；彭博則稱李登輝「創造台灣邁向民主的道路」，重新塑造台灣與中國關係。

路透社在報導中稱李登輝是「台灣民主先生」；BBC中文網報導細數李登輝發表的許多政治宣言，包括「中華民國在台灣」和激怒北京的「兩國論」，兩岸關係在其任內跌至谷底。

中國媒體也在第一時間引述台灣媒體報導李登輝去世消息，「李登輝病亡」立刻登上微博熱搜關鍵字第一位。另外，包括新加坡、香港等地媒體也多在第一時間報導。

另一方面，全球各界人士紛紛對李登輝的死訊表達哀悼之意，美國白宮前國安顧問波頓就將李登輝稱為「偉大的民主領袖，有遠見且腳踏實地，自由世界將會想念他」。

日本首相安倍晉三胞弟岸信夫也在臉書上發文表示哀悼，並推崇李登輝回「亞洲偉大的哲人」、「台灣民主之父」。日華議員懇談會會長古屋圭司稱李登輝是「歷史上的偉大人物」。東京都知事小池百合子則說，他從李登輝先生身上學習到領導風範，對他的辭世表達哀悼。

►「發光水」限量30瓶

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

東京知事小池百合子悼念李登輝　「學習到政治應有的樣貌」

李登輝辭世 　多位日本國會議員致哀…安倍胞弟：台灣民主之父

「歷史偉大人物辭世」…國際媒體報導李登輝去世　日本政壇追思

美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

李登輝去世　BBC：民主先生拋出兩國論…兩岸關係跌谷底

李登輝與世長辭　前白宮國安顧問波頓：自由世界會想念他

巴西若讓華為開發5G　美國公開警告：後果自負

NHK：李登輝是台灣民主化推手　辭世消息日媒速報！

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

泰國野外小猴被擄當「摘椰機器」　牠日摘千顆！想逃跑卻勒到窒息

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

東京知事小池百合子悼念李登輝　「學習到政治應有的樣貌」

李登輝辭世 　多位日本國會議員致哀…安倍胞弟：台灣民主之父

「歷史偉大人物辭世」…國際媒體報導李登輝去世　日本政壇追思

美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

李登輝去世　BBC：民主先生拋出兩國論…兩岸關係跌谷底

李登輝與世長辭　前白宮國安顧問波頓：自由世界會想念他

巴西若讓華為開發5G　美國公開警告：後果自負

NHK：李登輝是台灣民主化推手　辭世消息日媒速報！

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

東京知事小池百合子悼念李登輝　「學習到政治應有的樣貌」

2020下半年好運爆棚三星座！　TOP2金牛「財運旺」收入變多

北捷也可以訂晚餐了！中山、南京復興首波試賣

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！網曝：深夜撞見兩人約會　「並肩遛狗照瘋傳」身高差對上了

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

紐時：台灣民選總統李登輝過世　帶領島嶼成繁榮國家

李登輝逝世　波頓：自由世界想念他

外媒報導李登輝去世　日政壇追思

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

結婚28年妻變冷漠　他崩潰「聞內褲翻手機抓姦」13刀殺愛人

她路過隨手拍下新婚照PO網　新人感動現身

國一男童被4名同學性侵「頂撞後面」　胰臟炎亡

BBC：李登輝兩國論　兩岸關係跌谷底

NHK：李登輝是台灣民主化推手

李登輝辭世 岸信夫等日本議員致哀

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面