「遠航案」遭起訴　黃伯川、陳世卿雙雙首度發聲「深表遺憾」

▲土銀董事長黃伯川。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台北地檢署起訴「遠航案」，其中有三位公股銀高層遭到起訴，包含合庫前董事長、現任一銀董事長廖燦昌；合庫前總經理、現任土銀董事長黃伯川以及合庫現任總經理陳世卿，黃伯川、陳世卿今天匿聲一整天，晚間近9點「幾乎同時間」發布聲明稿並皆表示「配合調查」以及造成社會紛擾「深表遺憾」。

晚間黃伯川與陳世卿雙雙發聲明稿說明，黃伯川發100多字的聲明稿「有關台北地檢署新聞稿所提遠東航空重整及融資案，本人當時任職於合作金庫銀行，對本案造成之社會紛擾深表遺憾。惟本案已進入司法程序，仍宜靜待司法調查，本人願全力配合後續事宜，釐清案件原貌。」

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陳世卿也以造成社會紛擾「深感遺憾」來回應，陳世卿的聲明稿提到「有關台北地檢署新聞稿所提『涉嫌掏空遠航公司、違法放貸』乙案，本案已進入司法程序，宜靜待司法調查，本人自當願意全力配合後續事宜，釐清案件原貌，本案造成之社會紛擾深感遺憾。」

至於黃伯川與陳世卿職位尚未有異動的原因，據悉，依據地檢署的新聞稿來看，目前檢方要求從重量刑者為遠航前董事長張綱維以及廖燦昌，而財政部要進一步了解起訴書的來龍去脈，才有下一部分的處置。