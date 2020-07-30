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台達電估Q3表現優、毛利率拚站穩3成　海英俊：對抗「紅色供應鏈」就要增加價值！

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▲台達電執行長鄭平。（圖／記者楊絡懸翻攝）

▲台達電執行長鄭平。（圖／記者楊絡懸翻攝）

記者楊絡懸／台北報導

台達電（2308）30日舉行法人說明會。執行長鄭平表示，第三季電源零組件優於ICT（資通訊）表現，IA（工業自動化）的事業表現也還可以，預估第三季營收將比第二季好；至於第四季則還不清楚，仍有很多未知數，盼毛利率維持30%以上。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業狀況，台達電董事長海英俊表示，原先預期台達電的自動化設備也會受影響，卻受惠於口罩、呼吸器的急單帶動，因此台達電上半年仍維持成長，可望下半年因工廠自動化趨勢有雙位數成長。

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海英俊說，5G受疫情影響，發展進度比預估慢，但最近網路需求漸升、各國5G推動也變得較積極，因此帶動如5G手機相關產品成長，被動元件的稼動率滿載，利潤也高，尤其下半年多數品牌5G手機將上市，屆時將利用到大量的被動元件。

在電動車（EV）方面，車市衝擊台達電EV電源。海英俊透露，電動車是趨勢，台達電手上訂單很多，卻因疫情致汽車組裝廠於上半年停工，出貨放緩；目前各工廠陸續復工交貨，狀況漸好轉，若訂單如期出貨，營收貢獻將表現不錯。

▲台達電董事長海英俊。（圖／記者楊絡懸翻攝）

▲台達電董事長海英俊。（圖／記者楊絡懸翻攝）

法人關心台達電印度新廠進度，原先今年3月就要完成，卻受疫情影響產能布局，海英俊指出，台灣目前有桃園五廠、南科三廠等新產線，若整理平鎮廠區，也有產能空間可以規劃。

至於市場關心「紅色供應鏈」逐漸逼近而色變、是否將影響台廠規劃？海英俊說，這問題不是今天才有，任何一個行業都有很多競爭對手，而中國廠商「強的地方」還是靠成本。

海英俊進一步解釋，對抗紅色供應鏈，絕對不是拚低成本，因為永遠都有更低的成本；若要擺脫紅海，就要在產品技術與想法上「增加價值」，就如台達電早就決定一定要在技術上領先，無論是在2008年金融海嘯或是2020年的新冠肺炎等環境動盪，台達電研發的費用與力道並沒有因此減弱，甚至還加強，保持更好的技術品質優勢。

台達電第二季受惠於筆電、伺服器等相關零組件需求強勁，合併營收706.94億元，季增27%、年減3.7%；毛利率32.9%，季增6.4個百分點、年增5.88個百分點；營益率13.1%，季增9.5個百分點、年增5.79個百分點；稅後淨利75.97億元，季增268%、年減20%；每股純益（EPS）2.92元。

累計上半年營收1263.73億元，年減0.9%、毛利率30.1%；稅後純益96.65億元，年減25.1%，每股純益3.72元，低於2019年同期4.97元。

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