電支電票2合1拚明年上路！4大功能超吸睛　可互轉帳還能買賣外幣

▲金管會修正「電子支付機構管理條例」草案，目標明年上半年上路。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為因應支付工具虛實整合潮流，政院今（30）日拍板「電子支付機構管理條例」修正草案，金管會表示，這次有4大便利民眾的服務，民眾未來在電支帳戶間可互相轉帳、用外幣儲值或轉帳等，目標明（2021）年上半年上路。

金管會這次修正「電子支付機構管理條例」修正草案，其中這次有4大便利民眾的服務，包括開放跨機構金流服務、儲值及國內外小額匯兌限額、刪除支付指示「再確認」規定、放寬外幣儲值管道及方式。

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金管會銀行局長莊琇媛表示，新法上路後，應用場景更加多元，像是開放跨機構金流服務，由於現行電子票證或電子支付都不能做到跨機構匯款，如街口支付帳戶不能轉到悠遊卡帳戶，未來財金公司設立的「資金共享平台」後，未來這些資金就可透過該平台流通，也就是電支機構之間的帳戶可以相互轉帳。

莊琇媛指出，未來在流程設計上，有機會透過2個不同電支帳戶可以掃QR Code後能互相轉帳，至於手續費的部分，500元以下免手續費的優惠，後續將在訂定相關子法來討論。

另一方面，上路後可用外幣儲值、轉帳，莊琇媛說，目前電支或電票裡的儲值金額只能台幣，將來民眾也可把外幣儲值在電支帳戶中，目前除了人民幣以外的外幣皆可，至於人民幣的部分，則要洽央行討論。

莊琇媛也提及，這項功能類似銀行的綜合存款戶，帳戶可區分台外幣各有多少錢，也就是會有不同幣別，民眾可在電支帳戶中自由轉換幣別，但不能計息。依照現行規定，電支帳戶轉帳與儲值皆有上限，新台幣加外幣合計等值不得超過5萬元，未來修法後將研議是否放寬上限。

外界也關注電支帳戶可以買賣股票，莊琇媛指出，目前可以買外幣保單及美元計價的基金，未來是否可以買股票則要再研議；至於通路共享部分，她則舉例，街口簽約新的商家，民眾也可拿其他支付工具付款，這類似信用卡的概念，只要店家開放用信用卡，其他家信用卡也可刷。