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光寶科Q2每股淨利「創單季新高」！估Q3營收持平　今年毛利率目標維持17%

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▲光寶集團副董事長陳廣中。（圖／記者楊絡懸攝）

▲光寶集團副董事長陳廣中。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）30日舉行法人說明會。光寶集團副董事長陳廣中表示，第三季看好電源管理與光電產品，可望維持上季水準、核心事業營運提升，毛利率將優於去年同期，今年下半年整體表現優於上半年，全年毛利率維持17%以上。

陳廣中透露，光寶年營收目標為1500億元，除了執行精實聚焦政策，也會持續提升規模，未來5年目標營收要從1500億元提升至2000億元，也不排除有併購的可能，但要在「聚焦」的策略上進行。

請繼續往下閱讀...

展望第三季，陳廣中指出，消費性產品受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但遠距工作應用如雲端、終端AIoT、以及衛生相關如紫外光（UVC LED）等需求都不錯，銷售上都有明顯成長；至於商用、教育用筆電因通路飽和，需求並不如第二季暢旺。

陳廣中也透露，光寶看好電源管理與光電產品持續應用在雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等需求穩定成長，預估第三季營收可維持上季水準，毛利率將優於去年同期的16.2%，今年下半年整體表現將優於上半年，且全年毛利率維持17%以上。

光寶科第二季營收為418億元，季增28%；毛利率為19.4%，季增4.9百分點；稅後純益達34.5億元，每股淨利（EPS）為1.48元，季增119%，創下單季新高。累計上半年營收達743.7億元，銷貨毛利率為17.3%，年增2.8百分點；稅後純益為50.2億元，每股淨利達2.16元，年增30%，獲利率與每股淨利皆創下同期歷史新高。

 

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