第一金董座廖燦昌捲入遠航案遭起訴　金管會檢視2法規作「其他處置」

▲金管會銀行局長莊琇媛。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

第一金董事長廖燦昌今（30）日因遠航掏空案遭台北地檢署起訴，隨後主動向財政部請辭獲准；金管會對此表示，將根據掌握到的資料，檢視「銀行負責人應具備資格條件準則」及「銀行法61-1條」等相關法規，研議是否要進行「其他處置」。

金管會銀行局長莊琇媛表示，關於起訴書所載的負責人主要是公股行庫，因此人事上處理會尊重財政部，屬於監理機關的部分，則會按照現有相關法規，如「銀行負責人應具備資格條件準則」來檢視、處理，其中積極資格部分，由於皆是銀行高階經理人，因此沒有問題，但消極資格的部分，要按照哪款規定，或是否處理後續則要研議。

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外界關注廖燦昌請辭是否依循兆豐金前董事長蔡友才的路線，請辭而無法被金管會解職一事，莊琇媛指出，依照行政法來看，銀行負責人辭職後，危害金融機構健全經營已不存在，「我們會遵照行政法院，針對已離職人不再解職」，但後續會依照「銀行負責人應具備資格條件準則」及「銀行法61-1條」來檢視及研議法規。

莊琇媛也說，「銀行負責人應具備資格條件準則」的消極資格需要三審定讞，不過也有一款規定給予金管會其他必要處置，也可命令一定期間內不得回金融圈，因此若負責人涉及「不正當不誠信」時，也不符合該資格條件。

據了解，過去因「不正當不誠信」被金管會解職的負責人僅有前國票金董事長林華德，其餘前兆豐金董事長蔡友才、前永豐金董事長何壽川等人則以「有礙健全經營」來解職。莊琇媛說明，當初裁處考量是站在董事長位置來看，董事長應督導管理階層及業務執行狀況，由於出現有礙健全經營的情況，因此以「銀行法61-1條」來裁處。

至於合庫對遠航授信案是否有缺失，莊琇媛表示，當初稽核報告與金檢報告，看起來是授信程序缺失或是作業上缺失，但會請銀行依照稽核報告或金檢結果來改善，並未發現有不符合授信程序的問題。

此外，台灣保德信人壽出售案吸引多組買家爭取，外傳第一金控也是潛藏買家之一，如今涉及遠航案是否會影響到後續併購？金管會保險局官員指出，目前保德信人壽尚未確定買家，若有確定後送件，主管機關也會依法處理。