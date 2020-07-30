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創立光寶46年！宋恭源董座交班…回想「中國削價競爭」奮鬥血淚：經營得很辛苦

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▲光寶集團董事長宋恭源。（圖／記者楊絡懸攝）

▲光寶集團董事長宋恭源。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）30日舉行法人說明會，會後突進行人事公告記者會，董事長宋恭源及副董事長暨總執行長陳廣中同時辭任，新任董事長由宋恭源長子宋明峰接任，並由邱森彬接任總經理，正式啟動二代接班。

宋恭源在人事記者會上表示，感謝各位多年來對光寶的愛護與支持，事實上這「接班規劃」已在光寶科董事會中進行數年，光寶團隊也發現台灣電子產業正面對來自中國電子業興起的嚴重挑戰，於是他與副董事長陳廣中進入深度思考，也在董事會裡取得接班計畫的共識。

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「若談遠一點，我記得奇美實業創辦人許文龍曾說，台灣做LCD panel（液晶面板）是百年難得一見的好機會。」宋恭源解釋，因為當時LCD panel技術革新，但現在這產業經過多年來卻在泥沼裡，主要是中國不顧市場需求，用低於成本的價錢在世界上競爭，「台灣產品做得都滿好，但這產業仍經營得很辛苦。」

宋恭源透露，光寶產品的強項即LED，當時LED趨勢的改善也創造了很好的商機，就像太陽能LCD面板，許多中國資金都進來；但光寶LED經過幾年與中國競爭，卻逐漸站在不公平的立足點，因此光寶從LED燈泡、背光撤退，積極轉型到光電半導體，才擺脫了辛苦。

▲光寶科技董事會宣布啟動二代接班！圖為光寶科技董事長宋明峰、光寶集團董事長宋恭源、光寶集團副董事長陳廣中、光寶科技總經理邱森彬。（圖／記者楊絡懸攝）

▲光寶科技董事會宣布啟動二代接班！圖為光寶科技董事長宋明峰、光寶集團董事長宋恭源、光寶集團副董事長陳廣中、光寶科技總經理邱森彬。（圖／記者楊絡懸攝）

「光寶要永續經營，就要『精實聚焦』整頓。」宋恭源指出，光寶在近5年的時間裡，把相機模組、手機機件等兩個產業賣給中國公司，SSD事業賣給日本東芝（TOSHIBA），昂寶-KY則從台灣下櫃可能去中國上市，因為台灣本益比20倍，中國則超過60倍，這是保護台灣的股東、同時也是留下人才的方法。

宋恭源指出，分離式元件大廠「敦南科技」（5305）也正面對中國競爭，併給於美國掛牌的子公司「達爾科技」，利用此力量創造另一個很好機會；子公司「閎暉」2年前應要整頓好並轉型至汽車零件廠，卻碰到美中貿易戰、新冠肺炎（COVID-19）衝擊，現在汽車產業是最辛苦的產業，光寶集團認為「拖下去不是辦法」，於是邀請專精零件的「華新科」（2492）參與整頓，花費至少1年以上時間，所幸毛利率、純益率自2019年起持續改善中。

「在經過一連串『精實聚焦』的工作階段後，光寶科技成長的路越來越穩。」宋恭源感慨，光寶自他創業以來已進入第46年，他最大的盼望是光寶能成為永續經營、卓越的公司，這46年來只有第1年創業虧錢，接著45年期間，光寶不管景氣好壞都是賺錢，「光寶是好公司，但距離『卓越』還有最後一哩路要走」，這也是為何要讓年輕一代接棒。

宋恭源卸任光寶科技董事長後，仍留任董事會及集團董事長。他表示，將與副董事長陳廣中回到光寶集團董事會作長遠規劃，光寶現金部位高，有600多億元，是殷實、腳踏實地的公司；他也相信，光寶將從「好的公司」走向「卓越公司」。

▲光寶科技董事長宋明峰。（圖／記者楊絡懸攝）

▲宋恭源長子宋明峰接任光寶科技董事長。（圖／記者楊絡懸攝）

光寶科技新任董事長宋明峰進入光寶科逾20年，期間曾任光寶美國子公司業務經理、中寶運通貿易有限公司總經理，進入中國市場布局甚早，成功為光寶科產品在中國開疆闢土並獲得穩健成長。

宋明峰於網通、智慧科技領域擁有豐富經驗，歷任光寶網路通訊事業部總經理、機構核心能力事業群總經理、新機構核心能力事業群與智能生活與應用事業群執行長、上海營運總部總經理等職務。2019年10月轉調董事長暨副董事長特別助理迄今，參與全公司的營運與管理，協助光寶科總部的功能部門與事業群經營管理。

光寶表示，宋明峰多年來於光寶科積極推動資源整合，鼓勵團隊跳脫固有思維、勇於創新，為公司挹注動能、打造全新氣象，持續提升品牌價值並為客戶提供更全面的優質產品與服務。宋明峰加入光寶科前，擁有美商半導體與創投管理經驗。

 

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