迎接台商回台　台灣金聯釋出3筆不動產　彰化員林土地標脫機會最高

▲坐落於員林市浮圳路二段與育英路交會處工業區土地，地點相當方便。（圖／台灣金聯提供）

記者吳靜君／台北報導

因應台商資金回台、投資需求，台灣金聯釋出三筆不動產，包含台北市內湖、苗栗銅鑼及彰化員林等千坪到萬瓶可供建廠的大面積房舍或建築用地，預計8月13日開標。

台灣金聯董事長施俊吉表示，這次的第一標，是在台北市內湖區的1,356.1坪的大型商用地下室；距離內湖線葫洲站僅240公尺，內含一坡道車位有面積超過五公尺的獨立出入口，適合大型超市、量販店與藝術展覽館、辦公室使用，地點頗佳。

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第二標事位在苗栗縣西湖鄉的工業建築素地，面積1萬460.47坪，施俊吉表示，該土地容積率為300%、且地勢平坦已經有多組買家詢問；但是該土地原地主有遺棄事業廢棄物，基於社會責任，金聯已經投入數千萬元整治，經三年整治後去（2019）年的8月29日苗栗縣政府公告解除土壤汙染控制場址。

第三標則是位在員林市浮圳路二段與育英路交會處3060.58坪工業區土地；該土地對側為即為華成市場，位處精華地區，地形方正且相當完整，可獨立開發成商辦、賣場、超市等建築，而土地分區深富變更使用之彈性，所以目前標脫可能性最高。