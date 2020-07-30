富達投信調查：台灣職業女性愛投資、重視退休理財　但決策信心不足

▲調查發現台灣職業女性對自己的投資決策信心不足。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

富達投信首次將大規模女性投資主題調查帶來台灣，發佈「投資成就新女力」調查報告。調查發現84%的台灣職業女性有投資行為，相對日本（23.5%）和澳洲（48%）更高。調查也顯示，台灣女性在個人財務管理上擁有自主權，但是她們對自己的投資決策信心不足；此外，台灣女性高度重視退休儲蓄，但財務計劃缺口較大。

富達投信董事長陳思伊表示:「作為投資與退休領域的專家，我們希望針對女性理財投資與退 休規劃，詳細分析台灣女性在投資理財過程中所遇到的困難，探討解決之道及提出建議，幫助 更多台灣女性通過投資達到個人目標，成就更美好的人生。」

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這次調查發現，台灣職業女性的平均總流動資產為新台幣 250 萬元，佔台灣男性平均的 61% (新台幣 410 萬元)。雖然台灣女性相對缺乏資本，但有八成台灣職業女性表示可以自行決定如何運用其個人收入。相較之下，只有 63%的台灣男性受訪者持有相同看法。在英國，只有 56%的女性表示會為自己的財政做所有決定，較台灣職業女性為低。



台灣女性在個人財務管理上擁有自主權，但是她們對自己的投資決策信心不足，只有超過三分之一(36%)的女性對自己的投資有信心，相較卻有一半以上(52%)台灣男性在投資上對自己有信心。 年輕女性(25-34 歲)在投資上相對保守，主因是她們缺乏知識。有四成年輕女性認為「欠缺知識」是她們主要的投資障礙；而在她們之中，有近六成(59%)認為，「如果投資機構幫助她們了解如何投資，她們會投資更多」。

此外，調查還發現，台灣女性非常重視退休議題，接近一半女性將退休儲蓄訂為其首要財務目標。台灣職業女性和男性的退休儲蓄目標—女性為1810萬，男性為2040萬，以及台灣女性預期退休後每個月需要 48,000 元，才能享有舒適的退休生活。

雖然台灣女性非常重視退休準備，但其中僅一成五(15%)認為自己所制定的財務計劃足以讓自己在退休後維持現在的生活水平。中年女性(35 至 49 歲)在退休規劃方面並沒有比年輕女性(25 至 34 歲)來得活躍。調查也發現只有接近一半的女性受訪者對實現自己的退休目標有信心，低於男性(59%) 一成以上。



富達投信投資部主管張翠玲表示:「雖然台灣職業女性投資理財和退休儲蓄的意識很強， 但是由於女性的退休儲蓄比男性少，加上女性平均餘命較長，我們建議女性可以通過『KPI』投資理念成就新女力，達到長期財務目標。」一、 「K」nowledge - 填補知識缺口，加強信心；二、「P」lanning - 財富規劃，越早行動越好；三、「I」nvestment - 多元投資，平衡保本與收益。