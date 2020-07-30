想靠期貨「以小搏大」看過來！　入門概念一看秒懂

▲在投資市場，大部分的人是透過期貨合約的實際價格跟契約價格價差去獲利。（圖／翻攝自YouTube／學吧）

記者王曉敏／綜合報導

期貨交易成本低，是許多小資族「以小搏大」首選的投資工具之一，不過對於新手來說可能較為陌生，YouTube頻道「學吧」便以期貨為主題，讓投資人迅速了解投資期貨前應該知曉的4大優勢與2大風險。

期貨是一種「未來合約」，為避免價格波動所造成的風險，因此雙方得以約定以未來特定時間、價格來交易特定數量商品。YouTuber Wade在影片中指出，到了投資市場，期貨就不僅是為了避險，而是可透過實際價格跟契約價格的價差去獲利。

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以下是Wade列出的期貨4大優勢與2大風險：

優勢1：低本金

期貨的手續費較股票低得多，投資人只需要繳交保證金即可開始操作，相較於其他投資工具來說，成本可說是非常低。

優勢2：高槓桿

由於本金小，投資人只要用「少少的錢」就可操作「大大的金額」。Wade舉例，只要15萬元，投資人即可操作總價值相當於220萬的台指期，且只要漲1點，即可賺到200元。

優勢3：可雙向操作

與股票相比，期貨操作非常自由，無論是上漲或下跌都可以獲利，畢竟不是所有股票都可以讓投資人做空來獲利。

優勢4：標的較少

台股上市櫃1600檔股票，Wade認為，若先選完標的再找進場點就很辛苦，但操作期貨只要做一個選擇，即專注於進出廠的時機點。

▲Wade建議投資人以「存三口、下一口」的方式操作期貨降低槓桿比。（圖／翻攝自YouTube／學吧）

風險1：高槓桿

「咦？你這不是優勢嗎？」Wade指出，高槓桿是個雙面刃，看對即賺，但萬一看錯了方向，也是會賠錢。

「大多數人在期貨失手，其實都不是操作的問題，而是沒有控制好風險。」Wade提醒，想控制好風險就得先學習，然後再更謹慎地投資，「因為槓桿的作用，操作期貨保證金不用太多，但千萬不要只準備一口的保證金就進場投資，要記得控制自己的風險。」

Wade建議投資人以「存三口、下一口」的方式操作降低槓桿比，如一口小台指的保證金為3.7萬元，要存三口也就是11.1萬元，風險可大大降低，也能避免投資人一個不注意讓保證金低於最低額度時遭期貨商強制平倉，而賠錢。

風險2：結算日期

期貨是一種合約，合約到期即須履行付交割金，如購入一口大台指，其結算日為每個月的第三個禮拜三，但若投資人忘記結算日期，或忘記自己有購入這口期貨，到了結算日當天，就須付交割金額。

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