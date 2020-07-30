昔日底片大廠拚轉型　柯達獲美政府資助進軍製藥業

▲ 柯達跨入製藥業 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

柯達曾是攝影產品市場領導者，如今已涉足製藥業，柯達將創建一個新的業務部門，柯達製藥，生產藥品製造所需的原物料。依據美國《國防生產法》(Defense Production Act)獲得了一筆7.65億美元的政府貸款，這是依照此法發放的首筆貸款，目的是在幫助加快可治療多種疾病的藥物在美國國內的生產，並降低美國對外國供應來源的依賴。

現在該公司正準備生產一些仿製藥的原料，其中包括抗瘧疾藥物羥氯喹。美國總統川普（Donald Trump）曾表示羥氯喹可用於治療新冠病毒。與此同時，柯達行政總裁Jim Continenza和美國官員表示，「美國的目標是擺脫在這方面對中國和印度等國的依賴。」

川普表示，「柯達不單只是生產仿製藥的原料，還將以一種既具有成本競爭力又對環境安全的方式生產許多藥物的基礎原料。」

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Continenza表示，柯達所獲這筆貸款的條款類似於商業貸款，必須在25年內償還，柯達將生產用於仿製藥的原材料和活性藥物成分。Continenza表示：「我們在化學和先進材料方面擁有很長的歷史，遠超100年。柯達憑藉現有的基礎設施可以迅速起步並運轉。」

柯達目前正在進行轉型。Continenza預計，隨著時間過去，藥物原料的業務將佔該公司的30%-40%。



美國國際發展金融公司負責人Adam Boehler表示，對美國來說，向柯達提供這筆貸款的好處是可以在藥品方面減少對其他國家、尤其是中國的依賴。Boehler表示，「我們不想因為某場疫情，因為任何原因，而讓其他國家來顛覆美國獲取藥物或製藥產品的管道。」

Continenza預計，這筆貸款將在羅切斯特創造約300個就業崗位，在明尼蘇達州創造30-50個就業崗位。



白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，「他越來越擔憂美國在藥品生產的關鍵原物料上對外國的依賴。」



納瓦羅在一份聲明中提到，這與中國、印度或任何一個國家無關。他說，這關係到美國的醫藥供應鏈落入世界各地的血汗工廠、污染天堂和避稅天堂手中，美國被欺騙而失去了醫藥的獨立性。納瓦羅又指出，「他的辦公室目前正考慮為大約30家公司提供資金，以抗擊新冠肺炎和保護民眾的健康。」