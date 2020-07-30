6歲女童從30公尺高瀑布墜落　管理單位回應：勿在水中游泳和洗澡

▲威爾斯的塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）。（示意圖／達志影像）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

英國一位6歲女童菲比（Phoebe）與家人到威爾斯地區蘭貝里斯附近的塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）出遊，不小心從高達30公尺的瀑布跌落，所幸只有一些小挫傷，沒有生命危險，事後菲比勇敢地描述她從瀑布墜落的經過。

菲比描述，「我看到魚，我試圖游泳，但還是沒辦法控制的沉下去。」菲比母親看著菲比在她眼前跌落，嚇得放聲尖叫，吸引了菲比繼父的注意。菲比繼父博蘭德（Liam Bolland）表示自己當時正在風景區拍照，聽到菲比母親的聲音立刻跳進水中想救菲比。

博蘭德說，一開始他完全找不到菲比的蹤跡，水中冰冷又黑暗，直到後來自己也被困住，他抓住岸旁樹枝爬上岸。

其他家庭成員看到菲比從瀑布頂端掉落，連忙呼救，一位撒瑪利亞人士這時伸手將菲比拉上岸。菲比被帶到救護車上檢查傷勢，幸好只有一些瘀傷和擦傷。菲比獲救後勇敢的告訴大家，「我只有一點點害怕。」

菲比一家離開醫院後重回瀑布，確認自己是否忽略了某些警告標誌，推測菲比是踩到被樹葉覆蓋的坑洞才跌倒。他們呼籲管理單位應該要設置更多安全措施在瀑布周邊，並做安全評估。管理單位回應，該地區原本就設有許多警告標誌，請民眾不要在水中游泳和洗澡。