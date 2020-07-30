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理財周刊／後12682　優勝劣敗淘汰賽

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

美東時間7月24日COMEX黃金睽違11年首度站上1900美元，今年以來上漲24.77%，從2018年開啟美中貿易戰以來，COMEX黃金累積45.6%漲幅，自2月28日見刊(1018期)的「全球理財觀」專欄就白紙黑字的提示到：「市場對於這次疫情的擔憂情緒增溫，避險需求增加，當然還有對美國與中國兩大央行的降息預期，醞釀了金價有機會挑戰1800美元關卡，甚至二千美元的整數關卡。十年一次的大行情，當然不能眼睜睜的溜走。」

COMEX黃金站上1900美元關卡

既然是十年一次的大行情，本欄就時不時的耳提面命的提示，幾乎是每個月的追蹤COMEX黃金的最新觀點，相信只要是本欄的忠實讀者，這場天災人禍(COVID-19疫情與中美貿易戰)百年難得一遇亂世，千載難逢的「金」牛，利用元大S&P黃金ETF(00635U)，您一定是賺得盆滿缽滿，開心的笑不攏嘴，面對7月28、29日的聯準會利率決策會議，截至7月27日金價已突破2011年1921美元的歷史高點，接下來是先回落整理，還是二話不說，直接油門踩到底，直衝二千美元大關？

請繼續往下閱讀...

避險資金「棄美元、就黃金」

關鍵就在美元指數。作為全球的結算與儲備貨幣，美元是二戰之後的避險貨幣，特別是取消金本位後，但是這次美國的防疫成果實在是出乎市場意料之外的差勁，表現得跟第三世界國家的巴西、印度差不多，以至於避險資金「棄美元、就黃金」，再加上美國的COVID-19確診人數已經突破四百萬人，近十五萬人死亡，連續十八周初次申請失業救濟金人數超過百萬人，儘管美國勞工局的失業率不計入無薪假人數，但聯準會跟華爾街心裡雪亮著，這麼多人失業，經濟能好到哪去。

這波疫情主要受到打擊的是資產負債表不佳的企業跟個人，如果再加上現金流量出現斷流，那就是窒息式的經濟斷崖，所以這波經濟衰退跟2007至2008年的金融海嘯不同，當年衝擊是針對大企業，跟這波針對個人與中小企業不一樣，所以才會出現類似FAANG尖牙股竟然能夠領先創疫情之後的歷史新高，並帶領那斯達克指數創歷史新高，因為這是一場優勝劣敗的全面淘汰賽，不管是企業還是個人，甚至是國家，一步錯，就有可能把累積多年的優勢給抹平了。

而美國的COVID-19確診人數還在飆高，對照美元指數正好自3月23日的103.01高點開始走貶，截至7月24日為止創94.32波段新低，如此高度的相關性，給了美元指數最佳的前瞻指引。

美元指數Ｍ頭型態確立

幾乎可以預期聯準會只有加大寬鬆貨幣政策或是維持不變的選項，尤其是剩下三個月就要舉行美國總統大選，一般來說聯準會都會提前半年進入到中立觀望的立場，但今年疫情嚴重，請領失業金人數眾多，所以不排除聯準會釋出鴿派的利多，有利股市跟黃金。

但美元指數可就不同了，跌破94.77點關卡後，幾乎可以研判長達五年的Ｍ頭型態確立，就差跌破下方自2008年金融海嘯以來的原始上升趨勢線支撐，一旦失守90點整數關卡，則下方幾乎沒有什麼重要支撐可守，恐怕會在很短的時間內就下探80點關卡，這是下半年金融市場最大的風險。

還記得2015年8月的離岸人民幣從6.2205元兌一美元貶到6.5939元，單月貶值6%，當時的道瓊指數單月收盤跌了6.57%，台灣加權指數從8636高點跌到7203低點，共跌16.59%，當時氣氛相當恐慌，今年的八月有沒有可能歷史重演？

美中針鋒相對再升級 外交戰之後貨幣戰

自從港版國安法上路後，美中的外交戰就互不相讓，繼1999年美軍誤炸中國駐南斯拉夫大使館之後，今年美中互關大使館，是40年來美中關係最惡劣的一刻，市場傳出在年初美中貿易第一階段協議達成後的半年，雙方貿易談判代表將碰面檢討實際執行情況，所以8月15日很有可能是一個雙方緩頰的機會。

不過，這也表示在8月15日之前，美中互秀肌肉的針鋒相對還會再升級，這波外交戰在美國國務卿蓬佩奧7月23日發表「共產中國與自由世界的未來」重大中國政策聲明，代表不管美國誰當選下任總統，美國已經定下改變中國政權的政策目標，未來兩強的外交衝突從香港、南海、台海到北韓，將成為世界三大火藥庫當中最有可能擦槍走火的區域，外交戰之後不排除是貨幣戰。

7月31日蘋果將公布財報，市場關注在5G的iPhone 12何時亮相，最新的小道消息是9月8日秋季發表會中亮相，對此消息大立光的股價反應平淡，不知是否大立光的業績還要多等一至二個月才會出現轉機？

擺脫12682魔咒 許多股票早已創新高

不過就時間上，注定大立光將接棒台積電成為下一個台股的多頭護國神山，對於台股在7月27日突破12682的歷史前高之後，蘋果三王的股王有機會成為台股後12682的多頭指標，值得密切追蹤。

市場必然會針對後12682時代做辯論，「崩盤論」vs.「新起點」兩派恐怕會僵持一陣子，簡單說，經過三十年的長期配股配息，其實很多股票早就創歷史新高，擺脫12682魔咒，當年是由金融＋資產股拉上去的，而現在的台股是電子當家，而且當年是齊漲齊跌，現在是輪漲模式，以前是炒作不看本益比，現在台股的高股息殖利率吸引外資來長期持有，所以就本質上來看，加權指數還是有挑戰新高的實力。

貨真價實的業績成長股 將更受追捧

但是正因為不是齊漲齊跌的行情，操作難度高，自從2000年之後，台股每次挑戰新高都採用輪漲結構，長達20年的套牢經驗累積，得出一個心得：「最好的股票負責殿後掩護出貨，當大型績優股高位漲停板的樂觀氣氛出現時，就是高點」，也因此偏空派必然以7月28日台積電的二度漲停、金融塑化生技等大跌為由，發出看空的警語。

不過撐過了八月半年報的考驗後，市場對於貨真價實的業績成長股，特別是具備世界性競爭力的公司，將會更加地認同與追捧，到時候就有如美國的FAANG股一樣，單靠少數幾支藍籌股就足以推升台股持續創新高，這是跟三十年前的12682高點與近20年來的每次波段高點的最大不同之處。

紅色供應鏈崛起茁壯 台廠最大威脅

要如何解讀後12682的台股局勢呢？今年不單單有疫情的影響，而且還有美中關係惡化，可以說外部環境相當惡劣，企業與個人都面臨一場嚴酷的淘汰賽，很自然在經濟衰退的年代，資金會選擇最安全的避風港停靠，因此產業的龍頭是最佳的選擇，但是從緯創的昆山廠賣給立訊，台廠最大的威脅仍是紅色供應鏈的崛起與壯大，因此在選股上，就必須比照外資的眼光，把兩岸三地同產業的股票擺在同一個選股基準上比較，如此才能分出優劣高下，簡單說，這是一場贏家全拿的格局，第二名喝湯，第三名將面臨淘汰的威脅。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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