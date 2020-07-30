宏碁董座陳俊聖：賣台積電轉買自家股票　推出膠原蛋白飲3天銷售一空

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）旗下酷碁科技今（30）日發表全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，董事長陳俊聖會後受訪，被問到高層6月加碼宏碁持股表示，看好宏碁的發展，所以自己一直有買，只是6月才被注意，而且還是以前就賣掉台積電用來加碼自家持股，現在就是要把宏碁做得更好。

宏碁8位高層6月加碼持有自家股票，陳俊聖表示，因為看到每天有很多事情，所以對公司的前途有信心，而且自己很早就陸續賣掉台積電股票，一直都用來加碼宏碁持股，只是6月才被注意，現在台積電股價創新高，自己也賣得差不多，所以唯一的辦法就把宏碁做好。

請繼續往下閱讀...

▲宏碁「膠原蛋白飲」。（圖／記者姚惠茹攝）

談到宏碁推出的能量飲和膠原蛋白飲，陳俊聖表示，初試啼聲就大獲成功，像是能量飲第一批進貨幾十萬罐，真得賣得不錯，而膠原蛋白飲因為沒想到可以賣得這麼好，所以第一批貨上架3天就銷售一空，現在宏碁也在等第二批進貨，可以說市場接受程度比想像的高。

陳俊聖分享，宏碁要成為有價值的「生活風格品牌」，所以從電競延伸能量飲，但是原本廣告是男生喝飲料、女生貼面膜，後來發現面膜就是膠原蛋白，竟然要做飲料就做膠原蛋白，而且除了皮膚需要補充膠原蛋白，其實頭髮和關節也需要，所以是一款男女都可以喝得飲料。

通路方面，陳俊聖分享，目前電競、網咖、百貨、電商、門市都有在洽談，除了傳統渠道，也有發展B2B（企業對企業）的銷售模式，並預告後續還會推出好多款飲料，針對不同客群的對象推出適合的飲量，像是現在能量飲的亞洲款和歐洲款的內含物就不太一樣，所以口感完全不同。

▲宏碁「掠奪者能量飲」。（圖／記者姚惠茹攝）