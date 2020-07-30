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理財周刊／突破12682之後

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

2020年7月27日(威力彩中獎號碼也有27)將是台股可紀念的一日，這天終於突破了12682三十年來的高點魔咒，英特爾正式承認將釋出委外代工訂單，台積電二連板以超過11兆，達12兆市值的慶祝行情將加權指數推高到13000點，宣告台灣半導體登上全球之頂，至少未來五年三星與英特爾看不到台積電的車尾燈，也表示台積電赴美設廠將來有可能就近接英特爾的代工，在看得到訂單的前提下，相信會提高協力廠商跟台積電赴美設廠的意願，於是台積電供應鏈成為投資人認同的選股策略。

委外代工 被紅色供應鏈取代

一九九二年因中國改革開放釋出低成本的龐大人力與土地，開啟台廠赴中國設廠建立委外代工模式，經過二十年的發展，缺乏附加價值的委外代工模式被紅色供應鏈崛起取代，最明顯的就是面板雙虎的友達、群創都被打到趴，以鴻海為首，衝量為目標的代工廠也同樣面臨毛利率個位數的威脅，逼得廣達、台達電、仁寶等大廠轉型目標高附加價值的產品，例如伺服器等。

請繼續往下閱讀...

台灣曾經陷入前沒有品牌、後有追兵的困境，一度以提倡發展品牌為解決方案，於是有了華碩致力於筆電品牌，但隨著智慧型手機將微軟所發展的生態雲複製到智慧型手機後，谷歌在雲計算與大數據的強大主宰力，讓宏達電與華碩的品牌之路走得並不輕鬆順利，缺乏廣大內需市場作為後盾，是當時反對發展品牌者的主要理由。

發展品牌 要內需市場作後盾

同時，中國的政治因素與特殊的愛國情操，台灣要在中國內需市場發展品牌也有一定的阻礙，所以提升技術含量與發展高附加價值成為台灣科技業突破紅色供應鏈的主要方法，但坦白說，當時台灣業界擔心在紅色供應鏈的重金挖角下，導致技術外流而被模仿複製，但如今台積電給了委外代工最佳解決方案，就算是當時最先進製程的十六奈米赴南京設廠，但等到正式量產時，更先進的七奈米製程已經問世，用兩個世代的製程確保台灣的科技技術領先地位，這就是將來台灣科技業要走的方向－致力研發創新。

研發創新是一條辛苦的路，早期台灣願意大量投入研發的企業並不多，原因就是智慧財產權的觀念不足，總想著模仿領先企業的做法，跟著喝湯，現在的中國企業就是這樣，模仿抄襲得理直氣壯，因為大環境缺乏智慧財產權的保護觀念，學生時代抄別人的論文，等到出社會就抄別人的研發成果，造成願意投入研發創新的企業少，阻礙了科技進步，這是一個惡性循環。

研發能量 為選股的重要指標

如今台積電的成功案例告訴大家，想要永續發展唯有研發創新才有出路。所以對於台股投資人來說，後12682的台股，不能只看每股收益(EPS)，還要看研發投入佔營收比重，以台積電為例，全年研發投入佔營收比重約八％左右，未來這將是一個重要的選股標準參考。

13031點會是台股新的高點魔咒嗎？這個問題相信是股民們當下最關心的議題，就短期來說，進入八月財報月，半年報就有如照妖鏡，超漲股跟過度炒作的題材股將面臨到考驗，但透過半年報擠泡沫把指數空間拉回整理一下，卻是對中長期發展有利，因為台灣的研發經費佔GDP已經躍升世界第三，超越日本，這點很重要，因為過去美股能夠在每次股災崩盤之後，又吸引全球熱錢湧入美股，從6469低點漲到29568高點，走出十年大多頭的背後原因，就是矽谷源源不絕的研發創新能量，如果單看台積電的股價，其實早在2017年時就已經突破90年代的歷史高點，搭上美股過去的十年大多頭行情，2017七年的大立光也是一例。

贏家全拿 天天被訂單追著跑

所以只要台灣堅定研發創新，發展高附加價值的路線，相信13031高點還有再次被突破的一天。因為台積電、大立光、聯發科等都用實力證明，花若盛開，蝴蝶自來。這是個贏家全拿的時代，只要有實力，就算是COVID-19病毒威脅，入出境隔離十四天的管制未鬆，照樣被訂單追著跑，期盼台灣每一家企業都像台積電一樣被訂單追著跑。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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