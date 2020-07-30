光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」！獲利率、每股淨利均創新高

▲光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中、光寶科技投資人暨公共關係資深處長王玉玲。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

光寶科技（2301）30日舉行法人說明會，同時公布第二季營運成果，受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場大幅成長，全球合併營收為418億元，季增28%；佐以全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，稅後純益達34.5億元，每股淨利（EPS）為1.48元，季增119%。

光寶第二季銷貨毛利率為19.4%，季增4.9百分點；營業淨利率8.7%，季增6.4百分點。獲利率與每股淨利均創下單季歷史新高，同時，受惠於營運活動產生的淨現金流入，第二季淨現金部位達361億元。

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在整體營運方面，光寶上半年營運表現穩健，累計今年上半年營收達743.7億元，銷貨毛利率為17.3%，年增2.8百分點；營業淨利率5.9%，年增1.8百分點。上半年營業淨利達44億元，年增25%；稅後純益為50.2億元，每股淨利達2.16元，年增30%，獲利率與每股淨利皆創下同期歷史新高。

光寶第二季光電部門營收佔比為17%，受惠於不可見光、5G與AIoT，與民生醫療、消毒與淨化的UV LED等應用需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，營收季增逾1成。資訊產品部門營收佔比達68%，其中受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統及筆記型電腦電源和鍵盤週邊產品出貨持續成長，營收季成長逾3成。

此外，儲存裝置在第二季佔總營收11%，其中固態儲存事業部門（SSD）出售予「鎧俠控股株式會社」（Kioxia Holdings Corporation，前身為東芝記憶體）交易案已於7月1日完成交割。

展望第三季，光寶表示，看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，核心事業營運表現持續提升。

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