　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台船董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台船董事長鄭文隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲台船董事長鄭文隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

任職台船董事長進入第五年的鄭文隆今（30）日宣佈，自八月起自願放棄所有本薪約25萬元，僅領23,800元國家法定基本工資，直至台船公司轉虧為盈後再行回復薪水，以宣示帶領公司轉型之決心。

從學界入閣的鄭文隆，1995年擔任交通部國工局局長，打造總預算7000億的國道5號雪山隧道及第二高速公路和連接的國道系統，也就是現在的國道2、3、4、6、8、10等高速公路，經歷15年打通了列為世界艱難工程之一的雪山隧道，為台灣公共工程的重要推手。

請繼續往下閱讀...

2008年初，鄭文隆出任台船公司董事長，首要任務是促使台船民營化，在他的大力推動下，在一年內就促成股票上市成功民營化。結束第一任期後，鄭文隆於2016年再度回鍋到台船公司，這次，他肩負起「國艦國造」的重責大任，也要改造台船的營運結構。

「我回任董事長是為了『救台船』，必須讓這家老公司轉型、業務多角化，過去商船比重高，未來一定要轉到國艦及風電，不要每隔10幾年就因為國際景氣循環造成員工極端的痛苦。」鄭文隆說。

他指出，自2008年至今，國際上較具規模的船廠，即手中握有2000總噸以上船舶訂單的船廠，已從全盛期934家到現在僅剩281家；接下來，國際預測其中近兩年內可能有217家手上無業務而關廠，這是全世界性的局勢。

全球不景氣，全盛期的船廠已倒了一大堆，鄭文隆表示，預計2022年後全世界恐會剩下64家造船廠，而台灣身為海洋國家，豈能沒有造船廠？台船公司很努力想成為那64家之1，會竭盡全力去生存，續保台灣造船工業的元氣。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資
蕾菈「床上運動片」網路瘋傳！　本人暴怒還原真相
集團董娘懷疑女總經理是小三　貼公告「狗與林OO不得進公司」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

特力集團強攻防疫商機　何湯雄打造大健康平台「迎回創業初心！」

特力集團強攻防疫商機　何湯雄打造大健康平台「迎回創業初心！」

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油逼近24元大關」

柯P站台全球首發烘焙展　官方組「烘焙國家隊」攻伴手禮外銷

三倍券領券「明天最後一天記得領！」　第三波預訂本周六上路

華航「微出國」航程明早十點開賣　最萌空服員搶攻親子商機

長榮航空推「類出國」繞島航程　Hello Kitty機執飛搶攻父親節商機

青創600億貸款8月上路　貸款額度、利息補貼曝光

寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

長榮四度勇奪全球十大最佳航空　還拿了四大獎助攻營運

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

財政部小編用「流行梗」 創作沒中發票的詩「像極了愛情」　原創者親自留言

光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」！獲利率、每股淨利均創新高

5G開台廠商急徵人才　職缺年翻5倍、薪資最少4萬起跳

富國證券預言美金將走弱　但十年期公債殖利率將上漲

台船董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資

錢越來越少！3招破解「被動支出」薪水免被偷：快檢查帳單

快訊／光寶老闆宋恭源、副董陳廣中請辭交棒　宋明峰接董座

友達第2季每股虧損0.31元　毛利率轉正為2.7%

特力集團強攻防疫商機　何湯雄打造大健康平台「迎回創業初心！」

00878前十大成分股稱霸全球！掛牌一周不斷刷新台股ETF歷史紀錄

苗栗第一！東方美人茶與秋黃梨評鑑頒獎　徐耀昌：將配合打開行銷通路　

快訊／台南工安意外！工程師跌倒…慘遭鋼筋「貫穿頸部」送醫搶救中　

虎鯨一路追殺「口中含小寶寶」　海獺跳船向人類求救驚險逃死！

富邦盃少棒／桃園內戰仁善勝出　范博超強心臟把關很ok

財政部小編用「流行梗」 創作沒中發票的詩「像極了愛情」　原創者親自留言

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

黃明志愛奶茶口味保險套「我用量大」　洩與正妹造型師婚事進度

大吉大利，今晚吃雞！YAMAHA「T7 Concept」現身手遊搶先騎

封膜沒撕開！戲精汪點耳液「假動作甩頭」　她被騙3天跪了

艾美獎確定舉辦「線上頒獎典禮」防疫　主辦單位保證：絕對有史以來最難忘的一屆

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

財經熱門新聞

只要有錢就存股　36歲藥局店長年領百萬股息

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／合一發重訊　新藥完成三期臨床實驗解盲

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

三倍券領券「明天最後一天記得領！」　第三波預訂本周六上路

台積電早盤大漲逾4%！台股指數站上12700點關卡

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油逼近24元大關」

台船有賺錢才領25萬月薪　台船董座鄭文隆宣示「轉虧為盈」決心

25歲年輕人重押生技股賺1倍　銀行業者分析建議5招擺脫窮忙族！

捲入遠航淘空案　一銀董座廖燦昌請辭獲准

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

財產安排超前部署　經營之神錢不留子孫原因曝光

夜班「加薪5K」值得嗎？過來人：健康無價

「人在屋簷下，不得不低頭。」　台積電將獨霸高階代工

更多熱門

相關新聞

台船打造台灣首艘全迴旋浮吊船　搶攻離岸風電商機

台船打造台灣首艘全迴旋浮吊船　搶攻離岸風電商機

台船與台船環海公司今（17）日宣佈簽署建造新一代離岸風電基礎、風機安裝用的全迴旋浮吊船「Green Jade」先期工程合約，將打造台灣第一艘具全球營運能力的全迴旋浮吊船，也是國內業者在離岸風電工作船舶所做的最大投資項目，預計於111年第四季完工交船。

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

宗教團體放生　基隆海域見上百黑鯛浮屍

宗教團體放生　基隆海域見上百黑鯛浮屍

台船勞資爭議再起　工會再發書面聲明：四年來虧損115億

台船勞資爭議再起　工會再發書面聲明：四年來虧損115億

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

關鍵字：

台船鄭文隆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面