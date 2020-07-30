台船董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資

▲台船董事長鄭文隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

任職台船董事長進入第五年的鄭文隆今（30）日宣佈，自八月起自願放棄所有本薪約25萬元，僅領23,800元國家法定基本工資，直至台船公司轉虧為盈後再行回復薪水，以宣示帶領公司轉型之決心。

從學界入閣的鄭文隆，1995年擔任交通部國工局局長，打造總預算7000億的國道5號雪山隧道及第二高速公路和連接的國道系統，也就是現在的國道2、3、4、6、8、10等高速公路，經歷15年打通了列為世界艱難工程之一的雪山隧道，為台灣公共工程的重要推手。

請繼續往下閱讀...

2008年初，鄭文隆出任台船公司董事長，首要任務是促使台船民營化，在他的大力推動下，在一年內就促成股票上市成功民營化。結束第一任期後，鄭文隆於2016年再度回鍋到台船公司，這次，他肩負起「國艦國造」的重責大任，也要改造台船的營運結構。

「我回任董事長是為了『救台船』，必須讓這家老公司轉型、業務多角化，過去商船比重高，未來一定要轉到國艦及風電，不要每隔10幾年就因為國際景氣循環造成員工極端的痛苦。」鄭文隆說。

他指出，自2008年至今，國際上較具規模的船廠，即手中握有2000總噸以上船舶訂單的船廠，已從全盛期934家到現在僅剩281家；接下來，國際預測其中近兩年內可能有217家手上無業務而關廠，這是全世界性的局勢。

全球不景氣，全盛期的船廠已倒了一大堆，鄭文隆表示，預計2022年後全世界恐會剩下64家造船廠，而台灣身為海洋國家，豈能沒有造船廠？台船公司很努力想成為那64家之1，會竭盡全力去生存，續保台灣造船工業的元氣。

►就算爬到樹上！妳還是很美

