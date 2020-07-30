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外帶握壽司！他驚見壽司蝦發出「詭異藍光」　生物學博士曝：千萬別吃

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壽司蝦在黑暗中發出螢光。（圖／臉書）

▲壽司蝦在黑暗中發出螢光。（圖／臉書）

圖文／CTWANT 

泰國暖武里府，27日有網友在臉書PO出3張蝦子壽司的照片，和眾人所熟知的壽司不同的是，照片中壽司上面的蝦子竟然在黑暗中會發出藍光，令網友感到疑惑，上網詢問是否為新品種？對此，朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士，則針對這張照片回覆道，「蝦子可能受到感染，在查明以前切勿食用。」

根據《中國報》報導，一名泰國網友在臉書發文，表示自己在市場買了一盒壽司準備帶回家享用，但卻驚訝發現，壽司上的蝦子在黑暗中竟然會發出藍色螢光，但放在光線充足的地方則一切正常無異樣，網友對此感到疑惑，上網詢問自己是否買到「新產品」？ 

對此，朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士，在看過照片後列舉了3種蝦子發光的可能原因；乍薩達提到，蝦子發光可能是受到發光細菌感染，或者是在被捕前蝦子吃進了浮游生物或發光細菌，也有可能是店家在處理時，加入了含磷成分的化學物質，例如食品添加劑等。

但乍薩達同時也強調，上述所說皆為個人推測，建議網友在調查結果出爐前，還是暫時先不要食用，以免危害健康，造成腹瀉或者食物中毒。

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