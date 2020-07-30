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台積電狂漲上天「他卻慘賠40萬」　悲劇教訓曝光：老婆逼賣股！

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台積電,TSMC（圖／台積電提供）

▲台積電在晶圓代工領域獨霸，全球市占率達50%。（圖／台積電提供）

記者黃君瀚／綜合報導

台股權值王台積電（2330）近日強漲，股價最高來到435元刷新歷史，市值同寫新猷擠上全球第10大。正是幾家歡樂幾家愁，就有投資人3月看準新冠病毒疫情肆虐、全球股市暴跌時機，拿出準備買房的頭期款融資，大手筆購入10餘張台積電，不料接下來數日持續走跌，在老婆逼迫下只得停損，約虧40萬元作收。

網友28日下午在PTT股票板（Stock）發文，提到之前待的部門有個同事，投資上較為謹慎，平時都是進行存股操作。今年3月全球股災降臨，台積電股價跟著大崩盤，就在價格跌破300元時，他興奮感覺到大好機會來了，「把本來要買房的頭期款拿去開融資買了10多張，不過他買在290（元）。」

請繼續往下閱讀...

3月13日台積電收盤價290元，3月14日276.5元，3月15日268元......看著股價一路探底，同事的老婆氣炸了，在強大壓力下他只有快刀斬亂麻，在260元時含淚停損，「被老婆罵到臭頭」，算上融資的利息，粗估損失達3、40萬元。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲以今（30）日收盤價434元估算，台積電市值達11.2兆元。（圖／記者徐斌慎攝）

不過台積電基本面良好，很快就迎來反彈，幾個月過去股價一路向上突破，本周更曾創下435元歷史新高。網友表示，前幾天再次遇到這位同事，他開心說著早預料到台積電能漲破400元，「要是我那時沒認賠出場，我現在早就賺翻了！」當然，3月賣股賠錢後他一張都沒買了。

文章貼出後，網友多替他感到扼腕，「至少他賭對過阿」、「台股選對，老婆選錯」、「不要讓另一半知道股票有買什麼，不懂的都很愛嘴」、「被老婆害慘，勸他快點離婚」、「所以散戶只有在分析股票時才能充分發揮他的才華」、「選到一個會讓他強制斷頭的老婆」。

不過也有不少網友指出，輕率融資若沒遇上反轉，下場可能很慘，「下次別融資才抱得久」、「不要玩融資不就沒事了」、「有人融資難怪被畢業」、「融資下去也不停損，老婆才是正確作法吧」、「是我只會把融資部位平倉，剩下繼續放，這樣壓力小很多」、「借錢去買風險拉高，猜對沾沾自喜，錯了就是家破人亡。」

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