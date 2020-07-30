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友達第2季每股虧損0.31元　毛利率轉正為2.7%

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▲▼友達光電L5D廠外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲友達光電L5D廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（30）日舉辦法說會，並公布第2季財報，友達單季營收635億元，季增18.3%；營業淨損34億元，毛利率轉正為2.7%，稅後虧損縮小至29.6億元，每股稅後虧損0.31元，連續第6季虧損。

友達表示，第2季營收635億元，季增18.3%；營業淨損34億元，毛利率轉正為2.7%，第2季合併營業淨損34億元，毛利率2.7%，營業淨損率為5.4%，稅前折舊攤提前獲利率（EBITDA）為8.6%。

請繼續往下閱讀...

友達統計，第2季大尺寸面板出貨量約3071萬片，較第1季增加37.0%；第2季中小尺寸面板出貨量約2909萬片，較第1季減少1.5%。

回顧第2季，友達表示，受疫情影響的面板供應鏈逐步恢復正常，宅經濟商機持續發酵，相關產品需求強勁，帶動第2季營收較第1季成長18.3%，虧損較第1季改善；財務結構方面，淨負債比27.2%，仍維持在相對穩健水位。

展望第3季，友達強調，市場庫存水位健康，客戶積極備貨，需求動能可望延續，但仍需留意疫情等不確定性因素對總體經濟的影響程度，與此同時，公司將持續推動價值轉型與場域經濟，期許未來轉型成果能夠逐步顯現。

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