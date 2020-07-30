特力集團強攻防疫商機　何湯雄打造大健康平台「迎回創業初心！」

▲特力集團總裁何湯雄今（30）日表示，內部積極轉型並成立新的事業部門，將打造主攻健康的大平台。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，特力集團積極轉型。總裁何湯雄今（30）日表示，第二季貿易事業已接獲美賣場防疫用品訂單，內部也成立新的事業部門，將打造主攻健康的大平台，推廣斷食、清腸等新生活型態，迎回創業初心的他，也親自上陣拍攝影片，成為最佳網紅代言人。

2020台北國際烘焙暨設備展於即日起至8月2日，假南港展覽館二館盛大登場，代理眾多國際品牌的居家零售龍頭特力集團，首度集結旗下八大國際知名品牌擴大規模聯合參展，為設備區最大攤位業者，總裁何湯雄親自出席站台。

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▲2020台北國際烘焙暨設備展今（30）日登場，特力集團總裁何湯雄親自站台助陣。（圖／記者林淑慧攝）

談及下半年市場景氣，何湯雄直言很挑戰，在各國防疫與邊境封鎖措施未解下，貿易零售產業面臨大轉型的挑戰，但今年特力少了大陸虧損，台灣零售事業將加強服務，以建立消費者服務平台為目標，可望挹注集團營運表現。

何湯雄說，台灣進入防疫新生活，消費者注重健康管理將成為長期趨勢，特力看準這塊商機，內部將打造大健康平台，利基在於消費者對於旗下品牌的信任，將引進小農的農特產品、健康益生菌、腸道水療等不同產品，推廣健康生活概念。

另外，特力表示，伴隨著全球防疫機制陸續啟動下，相關防疫產品需求大增，特力貿易已成立防疫產品的專責單位，運用強大的貿易網路，以滿足海外客戶的強烈需求，自4月起已接獲美大型連鎖賣場訂單，主要是口罩、乾洗手等防疫用品，未來還將持續增加如防護衣等商品。

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