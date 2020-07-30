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駐日美軍司令：美將協助日本　監控釣魚台海域中國船隻

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▲駐日美軍司令施耐德說，美國將協助日本監視釣魚台附近的中國船隻活動。(圖／達志影像／美聯社）

駐日美軍司令施耐德說，美國將協助日本監控釣魚台附近的中國船隻活動。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日媒報導，駐日美軍司令施耐德(Kevin Schneider)中將29日（周三）宣稱，美國將加強對釣魚台海域附近的中國船隻的監控，以此表達支持盟友日本。施耐德同時指控中國「不斷入侵日本領海」，日本及美國可能很快面臨越來越大的壓力。

據「日本放送協會」(NHK)30日報導，施耐德在周三的線上記者會上指控中國「不斷在東海及南海採取具攻擊性的惡意行動」，又說「近100天到120天以來，中國以前所未有的程度繼續入侵日本的領海」。

施耐德接著說，美軍將「盡全力幫助日本解決釣魚台局勢」。不僅如此，他更承諾美軍將加強在釣魚台周邊海域的警戒監視以及情報收集活動，以此幫助日本監控釣魚島附近的中方船隻。

「彭博社」報導，施耐德同日在會議上宣稱，隨著中國大陸季節性休漁期即將結束，日本及其唯一軍事盟友美國面臨的軍事壓力很快就會加大。

然而，美軍駐日基地新冠肺炎疫情嚴峻，陸續有美軍被確診感染。美國駐日本陸軍司令部21日在官網公布：截至7月16日，駐日美軍的總感染人數為140人。施耐德對此表示，美軍正在採取嚴密的對策，全力阻止感染擴大。

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