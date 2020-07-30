東京增367例再創史上新高！政府砸20萬籲居酒屋「縮短營業時間」

▲東京30日新增367例確診，打破單日新增歷史紀錄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《日本放送協會》報導，日本東京都30日新增367例確診，創下史上新高。事實上，東京都在23日單日新增366例，創下當時的歷史最高紀錄，怎知才過一個星期又再度刷新歷史紀錄。官房長官菅義偉30日再度澄清，日本目前不考慮重啟緊急事態。而東京都政府則傳出，有意要求都內居酒屋以及KTV等年輕人聚集的場所，縮短營業時間，並提供配合業者相關補助金。

日本全國29日新增確診案例高達1264人，首次突破一千大關，震驚各界，民眾也紛紛擔憂是否又要再度回到自肅時期。對此，官房長官菅義偉30日召開記者會時表示，就現階段而言，還不需要重啟緊急事態宣言，或是全面縮小社會與經濟活動範圍。

日本中央政府想在防疫與經濟活動中取得平衡，因此遲遲不肯重新限制民眾活動範圍，卻導致疫情在近一個月內再度快速擴大，東京都單日新增確診數更是數度突破歷史紀錄。對此，東京都政府決定，未來將朝要求販售酒類的餐廳與KTV縮短營業時間的方向前進。

東京都表示，近期的新增案例中，大多數都是年輕族群，更有許多人是在聚會中染疫，因此有意要求販售酒類商品的餐飲業者與KTV業者縮短營業時間，如果業者願意配合，將會提供高達20萬日幣的補助金，實施日期則會從8月3日至8月31日。