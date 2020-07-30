00878前十大成分股稱霸全球！掛牌一周不斷刷新台股ETF歷史紀錄

▲ 國泰投信總經理張雍川(左二)偕同ETF團隊主管鄭立誠(左一)、基金經理人鍾郁婕(右一)，與MSCI副總裁陳彥霓(右二)。（圖／國泰提供）



記者陳心怡／台北報導

市場波動大，高股息商品幾乎成了國人瘋搶的投資商品，國泰永續高股息ETF(00878)因為季季配息、價格親民，上週一掛牌上市迄今已刷新多項台股ETF歷史紀錄，其中包括短短一周規模幾近翻倍增長，加上前十大成分股，幾乎霸佔各產業「全球最大」寶座，因此讓00878寫下台股ETF上市後最快突破百億元的歷史紀錄。

根據CMoney統計，00878掛牌後一周，每天成交量都高於8萬張，平均達90,789張，是歷史紀錄的逾6.5倍，創下台股原型ETF掛牌當周交易量的最高紀錄，這也推升該檔ETF規模持續攀升，從上市時約新台幣68億元增長至近136億，短短一周規模幾近翻倍增長，更再度寫下台股ETF上市後最快突破百億元的歷史新頁。



除了交投熱度稱冠外，市場買盤更是強勁，從ETF申購表現來看，根據CMoney統計，台股原型ETF掛牌當周之歷史淨申購張數最高僅4萬多張(約新台幣9億元)，00878因ESG+高股息的投資理念廣獲市場認同，上市後一周(至7/24)，淨申購張數逾35萬張(約新台幣65億元)，超越歷史紀錄8倍以上。



如今，00878一推出即引發市場關注，還被稱為最親民的台股ETF，其市場熱度持續高漲的原因何在？國泰投信解釋，市場大多只關注到00878具有季季平均配息、入手價親民等好處，但往往忽略00878在高股息ETF之中，還獨家具有只買「模範好公司」的特色。經由與國際權威指數編纂公司MSCI，攜手打造嚴謹類債券信評的ESG評鑑模型，從外資投資台股主要參考的摩台指數共88檔績優台股中，篩選出符合ESG高評級、具穩定配息紀錄、近四季有賺錢(每股盈餘為正)的好公司。根據CSRone調查報告，每年都有按時繳交ESG報告書的公司，長期獲利能力ROE都高於一般企業，這種品學兼優的模範好公司，自然是吸引投資人追捧及長期持有的好標的。



再觀察00878的前十大成分股，霸佔產業「全球最大」寶座比比皆是，市場地位超然。例如，廣達是全球最大電腦代工巨頭，聯電有全球最高面板驅動IC市占率。而即使不是全球最大，也有舉足輕重的市場地位與價值，如世界先進是全球前十大晶圓代工廠；ESG評級達A等級的光寶科，是台灣第一家上市電子公司，歷史悠久，不僅長年於電源與光電業務居市場領先地位，營運十分穩定，連續20多年發放股利，近3年都穩定配發2.92元以上，今年更配了3.2元現金股利，殖利率高達7.1%。值此台股在歷史高點震盪之際，此類鎖定模範好公司的ESG+高股息的ETF，將是適合投資人長期參與台股表現的好工具，未來買氣有望續漲。

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▲MSCI臺灣ESG永續高股息指數挑選的個股，皆為MSCI全球ESG評級「平均」(BB以上)及「領先」(AA以上)等級以上之台股。可點圖放大。（圖／國泰提供）