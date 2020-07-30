後疫情時代掀數位人才培育　花旗首推線上實習計畫！

▲花旗（台灣）銀行今年首推暑期實習生以遠端工作的數位方式進行5週實習。（圖／花旗提供）

記者紀佳妘／台北報導

推動數位化是後疫情時代的重要趨勢，花旗（台灣）銀行表示，因應疫情首次推動實習生數位實習計畫，保護實習生免於因搭機回國或通勤而暴露在風險中，同時也推出數位學習課程，讓世界各地的學生皆能註冊參與線上學習。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，在這個特殊時期，花旗展現出數位化的實力。除了提供客戶完整的數位化解決方案之外，也將數位能力投注在人才培育領域，提供數位實習計畫及課程。

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莫兆鴻指出，這是第一次進行這樣的數位計畫，透過創新且獨特的數位遠距實習計畫與學習課程，學生更能不受限制獲得扎實的訓練學習歷練，有助於提升自我的競爭力，並保護實習生免於因為需搭機回國或通勤而暴露在風險中。

每年暑假是大學及研究生至企業進行實習的旺季，今年花旗（台灣）銀行與集團同步，以遠端工作的數位方式推動為期5週的實習計畫，透過數位遠端工作模式，到企業金融、消費金融，與營運暨資訊部門實習，表現優異的學生，將有機會直接錄取成為隔年儲備主管。

此外，花旗也推出金融數位學習課程，開放給世界各地學生參加，幫助學生建立相關知識及工作技能，課程涵蓋多種亞太區市場需要的金融專業，包含「投資銀行業務」，及負責客戶銷售與交易業務的「金融市場與證券服務」等，更邀請眾多亞太區高階主管以及集團執行長與學生進行跨國線上會談，拓展國際視野。

花旗指出，這套數位學習課程推出短短2週，已有來自全球500多間大學超過6,000名學生報名參加，當中包含台灣學生。這項線上課程設計旨在讓學生對銀行工作有更深刻的了解，同時協助他們建立工作技能和自信，幫助他們將來能順利在花旗展開職涯。