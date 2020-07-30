台股站上12700點大關！台積電帶頭漲逾2%　指數漲181點收12722點

▲台股終場收在12722點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股四大指數周三勁揚，台積電 ADR 強彈逾 7%，帶動台股今 (30) 日早盤一度衝上 12769 點，大漲超過 200 點，不過傳產權值、金融股等走勢休息整理，盤勢靠半導體與生技股撐盤，指數開高震盪小幅拉回，終場收在12722點，上漲181點或1.45%，成交量2138.32億元。

蘋概三王中，台積電（2330）重啟漲勢，今日跳空開高最高衝上 441 元，漲逾 3%，終場以 434元作收、上漲2.84%；鴻海（2317）終場以78元平盤作收；股王大立光終場以3825元作收、下跌0.65%。

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大型權值股漲跌互見，除了台積電、聯發科、台塑、南亞、台化、富邦金上漲，鴻海、中華電、國泰金收平盤外，其餘則下跌。

今日上市各類股中，電機類股表現最好，上漲2.12%，較差的則是油電類股，下跌0.65％。

另外，記憶體族群也成為盤面亮點，旺宏第 2 季獲利報喜，看好 NOR Flash 價格可望持穩，股價衝上漲停，帶動華邦電、南茂、晶豪科漲幅逾 2%。

合一開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，完成三期臨床試驗重要療效分析，在不同面積傷口呈現一致性顯著療效，早盤亮燈鎖住，而生技指標股「天國一輝」也全數漲停板。