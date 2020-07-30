錢越來越少！3招破解「被動支出」薪水免被偷：快檢查帳單

▲民眾要隨時注意自己的帳單有沒有出現「被動收入」。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人以為自己已經相當節省，但卻還是有一些錢正在不知不覺中「被動支出」，像是訂閱方案、分期付款等，大部分的人都容易忘記這些花費的存在。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上發文，以「你的錢正在被動支出」為題，讓民眾能夠知道通常會是「誰」在偷偷吞噬自己的薪水。

Elaine理白小姐整理了3種常見的「被動支出」：



1.訂閱制：KKbox、Spotify、Netflix、iCloud﻿

採取訂閱制後，通常可以用小金額就多人共享，但如果一段時間沒有使用，就容易遺忘它的存在。



2.免費的最貴：來電鈴聲、素材圖庫、設計剪輯軟體、APP﻿

許多程式都會以「免費」的說詞來包裝，但卻會先要求民眾輸入繳費方式，導致免費試用過後，就直接被扣款。

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3.分期付款：能分期零利率的各種產品

不少商品都會主打分期零利率，讓民眾能夠先享受後付費，但累積久了以後也不容小覷。

▲許多店家都傾向綁定信用卡，進而讓民眾消費越來越不知不覺。（示意圖／記者紀佳妘攝）

Elaine理白小姐同時也提供了3種減少被動支出的方法：

1.檢視帳單，取消沒使用的訂閱制﻿



2.設定免費試用到期通知，評估續用的必要性﻿



3.購買前仍要思考總金額，別被分期付款蒙蔽﻿

Elaine理白小姐舉例，由於KKbox可以共享，因此曾與朋友一起使用，而她在檢視信用卡帳單後才發現，KKbox已自動扣款月費，導致自己雙重付款。由於許多商店都傾向綁定信用卡，進而讓民眾的消費越來越被動、沒感覺，因此一定要定期檢視自己的帳單，或是以記帳的方式來檢查自己的支出是否有必要，減少自己的支出。