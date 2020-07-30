三顧細胞療法再傳捷報！　「自體纖維母細胞移植」獲《特管法》核准

▲三顧總經理唐洪德。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）今（30）日宣布繼去年12月18日以「自體軟骨細胞移植」獲第一件「治療膝關節軟骨缺損」特管法核准案後，再以「自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷 (皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復)」 成為台灣第一家獲特管法核准治療皮膚缺陷的細胞製備公司，負責執行的醫院是義大醫院。

三顧表示，「自體纖維母細胞移植」自去年6月即提交至衛福部，經過主管機關歷時超過一年的嚴格審查終於獲准，並規劃與台北大學醫院及彰化基督教醫院等醫院合作，提出自體纖維母細胞治療皮膚缺陷的特管法計畫案。

請繼續往下閱讀...

三顧指出，「自體纖維母細胞移植」的技術是公司自行研發，除獲得台灣發明專利外，更在去年獲頒「國家新創獎」生技製藥與精準醫療領域獎項的肯定，目前三顧也已提出美國、中國大陸與其他國家的發明專利申請案。

三顧說明，「自體纖維母細胞移植」中的纖維母細胞是生物結締組織的基本構造，可合成細胞外基質和膠原蛋白來填補與修復皮膚皺紋、凹洞及疤痕，因此在傷口癒合上扮演重要角色。

三顧強調，獲得衛福部核准，對於台灣醫美診所在未經過相關主管機關核准的情況下，使用幹細胞或纖維母細胞等用於皮膚治療的亂象，立下高規格的標準與門檻，對於有此醫療需求的民眾而言，這不僅代表政府、醫院與業者三方負責任的態度，更代表的是民眾的健康與就醫的權益獲得保障。