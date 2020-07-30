一銀董座廖燦昌「遠航案」遭起訴　財政部緊急了解案情

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌因為遠航案遭到起訴。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台北地檢署起訴遠航案，人員除了遠航董事長張綱維之外，還有前合庫董事長、現任第一金、一銀董事長廖燦昌；財政部今（30）日早上回應，現在正在了解起訴書，以及被起訴的理由，再進行後續處理。

台北地檢署起訴遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.9億元，發現張最初能入主遠航，竟是靠借來年息30%的高利貸5億元，然後不斷以大水庫方式，挪用遠航營收，完全不增添、改善遠航機隊設備，最後還靠著10多年交情的合庫前董座廖燦昌大力相挺，用幾乎沒有價值的淡水八卦山爛尾樓擔保放貸，債留遠航，遭求處重刑。

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2016年間，安泰等債權銀行認為曝險部位過高，表明將停止授信，遠航面臨隨時破產危機，張綱維找上10多年交情的時任合庫董事長廖燦昌協助，廖竟不顧風險，主導讓遠航用一直賣不掉的八卦山爛尾樓當擔保，放貸22.5億元，張綱維取得資金解決個人財務危機，卻債留遠航，而合庫則將面臨擔保品不足額、求償無門的窘境。

合庫回應當時放貸就有符合放貸的程序，所以詳細情形也是要配合檢察官的起訴書進行了解；至於爛尾樓的部分合庫也正在拍賣當中。而一銀則僅表示，該案為合作金庫銀行放貸，本行不了解相關細節，無從回應。

對於遠航案財政部今日也緊急了解一下起訴書的內容，之前合庫也對遠航的放貸案對外說明過，所以現在要了解廖燦昌等遭起訴內容背後的原因，才會有下一步的行動。