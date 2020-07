13歲男跌倒驚見自己「身體被魚竿刺穿」 　距離靜脈只差1公分！

▲少年慘被魚竿刺穿,差一點就喪命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名13歲少年騎腳踏車回家時不小心跌倒,起身發現自己竟然被所帶的魚竿刺穿,送醫治療後發現,魚竿不但從腹部整個貫穿背部,只差半英寸(約1.27公分)就會刺穿靜脈導致他死亡。

英國《鏡報》報導,事件發生在本月5日,從照片中可看到,少年身體遭魚竿刺入並從背部穿出,由於生命情況十分危險,被緊急送到莫斯科州沃斯克列先斯克市(Voskresensk)醫院接受治療。

醫生茲維列夫(Andrey Zverev)表示,由於魚竿距離靜脈只差1、2公分,並且從背部刺出約10公分的魚竿,讓如何將患者放置在手術台上都成為一個大問題,「移除魚竿後患者可能會大量出血,過程若稍有不慎會產生致命後果」,幸好手術最後十分順利,少年休養12天後已順利出院。

Boy, 13, miraculously survives after being impaled by his own fishing rod https://t.co/LaVQ6ESJJi