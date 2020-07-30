3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

▲台中市議會副議長顏莉敏（中）重回台中港事發現場，呼籲增設示警號誌。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

7月15日凌晨1輛計程車疑因豪雨造成視線昏暗不慎掉落台中港，造成4人溺斃的不幸事件，台中市議會副議長顏莉敏29日晚間重回事發現場，邀集相關單位會勘，要求碼頭邊加強設置夜間警示標誌及活動護欄，避免憾事再度發生，台中港務分公司表示，會朝增設地面反光標誌或太陽能閃光設施評估。

顏莉敏表示，除了半個月前發生的計程車墜海，造成4人死亡事件之外，3年前1名卡車司機也是連人帶車墜入台中港西4碼頭，3年半內已有5人死亡，台中港碼頭雖然有車輛出入管制，但幅員遼闊又無明顯警示標誌，如果又遇到雨天視線不佳，很容易再度發生意外。

顏昨晚特別重回現場會勘，希望相關單位能以用路人的角度，重新檢視設備的不足，除了增加碼頭邊的照明及增設反光標誌外，如何更有效的示警防墜，都是各單位要更用心思考的地方，港區碼頭的問題，不光只有台中港，全台港口也都必須同時改善。

台中港務分公司會勘後表示，未來將會全面檢討全台各大港口周邊警示設施，但為了避免過亮的燈光會影響船隻靠港，會朝著增設地面上的反光標誌，以及太陽能的閃光設施的方向努力，並承諾會盡速研擬辦理。

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