25歲年輕人重押生技股賺1倍　銀行業者分析建議5招擺脫窮忙族！

▲年輕人透過正確的理財方式，也可以積攢資金擺脫社畜封號。（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

25歲的阿信是一位研究生，平常靠打工賺錢月收入也有3萬元，就有買股的習慣，今年3月時因為新冠肺炎（COVID-19）的衝擊，台股也難倖免於難，阿信認為這是難得的低檔投資機會，所以用過去的投資獲利和家人周轉約百萬元重押題材股生技股，目前已經獲利了結，投報率翻倍以上，繼續深造的「資本」都有了。阿信的投資布局包含高端（6547）前後投資約十張、亞諾法（4133）六張、國光生（4142）前後共進場三張左右。

阿信承認「年輕人要一下子拿出這麼多資金確實難」，要遇到有題材、時機對、可以出手的時間也要機運很好，所以他建議，年輕人如果存股可以選擇金融股或者權值股，每個月設定可以承受的範圍固定投資，不僅可以賺取股息，甚至遇到好時機或者已經到達價格滿足點時獲利了結，才能夠賺人生的第一桶金。

請繼續往下閱讀...

而阿信也說到一個重點，由於年輕人手頭的資金相當有限，所以定期定額投資是非常重要的理財方式。

▲25歲阿信重押生技股，獲利翻倍，深造資本都有了。（圖／資料照）

類似像阿信這樣的年輕人，總是被貼上「小資族」、「窮忙族」或者「社畜」的標籤，但年輕人的優勢就是「勇敢」、「可以拚搏的時間長」以及大好的未來，銀行業者建議年輕人可透過五大理財方式，擺脫窮忙的生活。

一，賺取「行情」暴利，一年僅做一到兩次

就如同阿信所說，年輕人的手頭很緊、賺取的資金相當有限，能遇到大波段、好時機的不多，要遇到「大行情」的機會不多，阿信認為如果真的「好時機」就勇敢出手、並且也要急流勇退，才有機會賺到「行情財」。銀行業者也認為，對於一般年輕人來說很難時時盯盤；如果要「單筆」、「波段」操作一年大概只要一到兩次。

二，定期定額 存股、存基金都行得通

最重要的還是「定期定額」，因為這種方式最不用擔心行情波動太大，即使遇到價格下滑，也可以透過加碼、定額投資使平均投資成本下降；而上漲的話更能賺到資本利得，這種投資方式不論是要存股、存基金等標的都適用，對於資金有限的年輕人來說是相當有利的方式。銀行業者舉例，有一個年輕人每個月定期投資金額只有2000元，即使每個月只能投資一個標的（基金）、即便面臨股災、震盪仍能獲利15%以上。

▲年輕人可利用數位帳戶作為資金停泊，利上加利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

三，定期定額選擇標的勿保守 波動大的才有獲利機會

銀行業者表示，年輕人採取定期定額的方式投資，就可以選擇「波動較大」的基金、標的，才有較大的獲利機會；但業者也提醒，有2種禁忌標的，也就是「單一產業」、「波動小的債券基金或者貨幣基金」。

業者表示，因為有些單一產業的股票型基金或者過於關注單一性質的股票，萬一下跌，很可能七、八年都無法解套，此種基金即使做定期定額，都不是適合標的；此外，年輕人因為可承受的風險較大、有時間複利等優勢，所以不要太過保守選擇上漲力道小、波動小的債券型基金或貨幣型基金。

四，適時獲利了結 入袋為安

銀行業者表示，如果獲利達到滿足點時，年輕人也「勿太過貪心」認為還有上漲的機會，而不願意獲利了結，否則行情反轉，獲利反而縮水。銀行業者說，有一位投資人也是定期定額買黃金存摺，每克1400元買入，到了1600元則先進行一波獲利了結，獲利超過兩成以上；隨後適當時機再繼續扣款，現在每克超過1800元了他又再賺一波。

五，利用數位帳戶活存高利 利上加利

年輕人獲利後的資金，可以選擇銀行的數位帳戶做為資金停泊、調整的帳戶，可以賺取「比一般活存高出數十倍的利息」一般數位帳戶活存利率0.6%起，比大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，甚至有些數位帳戶年息可高達1.2%甚至是2%；如果年輕人將獲利和短期資金存於數位帳戶，資金調度靈活外，還可以賺高額的利息，等於是利上加利。